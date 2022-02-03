Üye Girişi
Regaip Kandili mesajları - Son Dakika

Regaip Kandili mesajları

03.02.2022 10:28
Regaip Kandili mesajları

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajınd,a üç aylar ve Regaip Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Erin, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Dinimizde ve geleneğimizde mukaddes kabul edilen bu günler, ibadetlerimizin artması, fenalıklardan sakınmamız, saygı, sevgi ve merhametle birbirimize daha çok yakınlaşmamızı gerektiren hikmetler barındırmaktadır. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğimize vesile olması temennisiyle, tüm İslam aleminin ve Şanlıurfalı hemşerilerimin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. İyiye, güzele, hakka ve faydalı olana yönelmemize vesile olmasını dileyerek Regaip gecesi yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Beyazgül mesajında, "Kandiller, insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, dayanışma duygularını arttıran maneviyatı yüksek gecelerdir. Üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaip Kandili'nin manevi atmosferinde, insanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığına, toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şanlıurfalı hemşerilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandil'ini tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha nice kandillere kavuşmayı Allah'tan niyaz ederim." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500

Zeynel Abidin Beyazgül, Regaib Kandili, Şanlıurfa, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Regaip Kandili mesajları - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:17 Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:08 Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
10:04 Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan Seren Serengil'e eleştiri: Eylemi yapan arkadaşın olunca aklayıp paklayamazsın sen
10:01 TÜİK enflasyon oranını açıkladı: Yüzde 48,69!
09:55 "Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı
09:53 Annemizi Saklarken dizisinde final bölümünde neler yaşandı? Sırlar açığa çıkıyor mu?
09:52 Ünlü isimlerden eski eşinin şiddetine maruz kalan fenomen İrem Ay'a destek: Yanındayız!
09:47 ENAG hesapladı: 12 aylık enflasyon yüzde 114,8!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 10:35:10. #1.11#
SON DAKİKA: Regaip Kandili mesajları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement