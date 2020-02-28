Regaip Kandili Midyat'ta dualarla idrak edildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Regaip Kandili Midyat'ta dualarla idrak edildi - Son Dakika

Regaip Kandili Midyat'ta dualarla idrak edildi

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Regaip Kandili Midyat'ta dualarla idrak edildi, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.


"Üç ayların" habercisi Regaip Kandili dolayısıyla ilçedeki camilerde program düzenlendi.

Bahçelievler Mahallesindeki Veysel Karani Camisi'nde İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen programda Türkçe, Arapça ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve tüm İslam alemi için dua edildi.


İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, vaazında Regaip Kandilinin önemine değindi.

Midyat Belediyesince de camideki vatandaşlara gül suyu, lokum, kandil simidi gibi ikramlarda bulunuldu.

Bahçelievler, Kandil Dağı, Mardin, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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