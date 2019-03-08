Regaip Kandili'nde Çamlıca Camii'ne Akın Ettiler (4)
2 saat önce
İSTANBUL'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii, bugün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı.
İSTANBUL'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca
Camii, bugün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı. Bu akşam düzenlenen Regaip Kandili
programı için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne akın etti.
Bu sabah ibatede açılan Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Akşam namazı öncesinden itibaren vatandaşlar, camiye akın etti. Bir grubun, ellerinde Türk ve Filistin
bayraklarıyla camiye geldikleri görüldü. Vatandaşların caminin içi ve avlusunda hatıra fotoğrafları çektirdikleri görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da akşam namazından sonra Çamlıca Camii'ne geldi. Akşam namazı ile Yatsı namazı arasında camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: DHA
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