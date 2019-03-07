Son Dakika Haberleri: Regaip Kandili'nde Kız Çocuklarına Ücretsiz Saç Kesimi

Regaip Kandili'nde Kız Çocuklarına Ücretsiz Saç Kesimi

6 dakika önce

Batman'da kadın kuaförlüğü yapan bir kişi, Regaip Kandili nedeni ile çocukların saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptı.

Regaip Kandili'nde Kız Çocuklarına Ücretsiz Saç Kesimi, System.String[]
Batman'da kadın kuaförlüğü yapan bir kişi, Regaip Kandili nedeni ile çocukların saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptı.

Batman'da kuaförlük yapan İzzet Durmaz, kuaför salonunda gelen müşterilerine Kur'anı- Kerim ile Yasin-i Şerif hediye etti. Hediyelerin ardından sandalyelere oturan çocukların saçları kesildi. Regaip Kandili'ne özel olarak çocukları mutlu etmek için 10-13 yaş arasındaki kız çocuklarının saçlarını ücretsiz kestiklerini söyledi. Durmaz, "Onların mutlu olması bizleri de gayet çok mutlu ediyor ve peygamber sünnetimiz olduğu için çocukları mutlu ediyoruz. Annelerine de Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif hediye ediyoruz, baklava ikramında bulunuyoruz. Bugüne özel onları kuaför salonumuzdan mutlu ederek gönderiyoruz" dedi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:28 Kaynak: İHA

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