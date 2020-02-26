Regaip Kandili'ne doğru - Son Dakika
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Regaip Kandili'ne doğru

6 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçer, mesajında mübarek üç aylara ve Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.


Dinçer, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Regaip, Allah'a yönelme iyiye ve güzel rağbet etme anlamına gelmektedir. Bu mübarek gece Allah'a yönelen kulların bağışlanması için bir fırsat olduğu tüm kutsi kaynaklardan müjdelenmektedir. Müslümanlar olarak böylesine önemli bir günün bereketinden istifade etmeliyiz. Kandil vesilesi ile aramızdaki gönül bağlarının, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyor, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Bu gece de yapacağımız ibadetlerin ve duaların kabul olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum."

Evren Dinçer, Kandil Dağı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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