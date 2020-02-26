Regaip Kandili'ne doğru - Son Dakika

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yüksel mesajında, her yıl manevi bir yenilenme mevsimi olarak gelen Ramazan ayının içerisinde bulunduğu mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Kandilin kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Sonu bayrama çıkan kutlu bir mevsimin içine girmiş bulunmaktayız. Üç aylar, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, sarsılan ruhi dünyamızı ve kalbimizi onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi, kalplerimizi dinleme zamanı, rahmet, mağfiret ve bereket mevsimidir. Suşehri'mizin, milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum."