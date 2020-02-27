Regaip Kandili nedeniyle Eyüp Sultan Camisinde program düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Regaip Kandili nedeniyle Eyüp Sultan Camisinde program düzenlendi - Son Dakika

Regaip Kandili nedeniyle Eyüp Sultan Camisinde program düzenlendi

6 saat önce

Dua edilmesi Programdan detaylar İSTANBUL - Regaip Kandili nedeniyle Eyüpsultan Camisinde program düzenlendi.

Dua edilmesi

Programdan detaylar İSTANBUL - Regaip Kandili nedeniyle Eyüpsultan Camisinde program düzenlendi.

Regaip Kandili nedeniyle Eyüp Sultan Camisinde program düzenlendi

Regaib Kandili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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