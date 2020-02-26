Regaip Kandiline doğru - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şenlikoğlu, mesajında, Regaip Kandilinin mübarek üç ayların habercisi olduğunu belirtti.

Barış ve huzurun sağlanabilmesi için bugünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Üç aylar olarak adlandırdığımız mübarek aylardan recep ayının ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de bugünlerden birisidir. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Regaib Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir."

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür de mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Regaib Kandili, mübarek üç ayların manevi iklimine açılan kapıdır. İnsanlarımızın gönül dünyasına ışık tutan Regaib Kandili büyük öneme sahiptir. Bu ulvi günlerde manevi havayı fırsat bilerek gönlümüzü herkese açmalıyız. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine gayret göstermeliyiz. Bereket, feyz ve rahmet kapılarının açık olduğu Regaib Kandili tüm Müslümanlar için eşsiz bir fırsattır."