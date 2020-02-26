Regaip Kandiline doğru - Son Dakika

Kayseri'de bazı kişi ve kuruluşlar Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında, Regaip Kandilinin Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Regaip Kandilinin Allah'a sığınmak ve bu manevi iklimin bereketinden azami derecede yararlanmak için fırsat olduğunu belirten Büyükkılıç, "2020 yılının ilk iki ayında hem ülkemizde hem de dünyada acı olayların yaşandı. Hayır ve şer Allah'tandır. Umuyor ve diliyoruz ki rahmet ve bereket ayları ve bu manevi iklimin habercisi olan Regaip Kandili, acıları geride bıraktığımız ve huzur içinde yaşayacağımız günlerin de habercisidir." açıklamasında bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da mesajında, İslam aleminin kandilini kutlayarak, Regaip Kandilinin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Palancıoğlu, mesajında şunları kaydetti:



"Bir kez daha hep birlikte Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği, üç ayların müjdecisi Regaip Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir. Bu gün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılmasını diliyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise mesajında, Regaip Kandilinin tüm islam alemine hayırlar getirmesini istedi.

Çolakbayrakdar, "Üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve rahmeti bereketi bol olan bu mübarek günün, sevgi, barış ve kardeşlik duygularımızı arttırmasını diliyorum. İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç ayların toplumumuzdaki iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da mesajında, Regaip Kandilinin üç aylara girildiğinin habercisi olduğunu hatırlattı.

Regaip Gecesinin geleceğe yönelik isteklerimizi gözden geçirme imkanı veren, merhamet, şefkat, iyilik, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gece olduğunu ifade eden Nursaçan, şunları kaydetti:

"Bu kutsal geceyi vesile bilerek, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeye, ihtiraslarımızı dizginleyip, küçük menfaat çekişmelerinden uzak durmalı, birlik ve beraberliğimizi korumaya çaba harcamalıyız. Hoşgörü, sevgi ve saygıyı da bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz. Kandilin, dünyanın neresinde olursa olsun baskı, zulüm ve şiddet altında olan, sıkıntı çeken din kardeşlerimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum."

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise mesajında, "Bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara kavuşmanın mutluluğu ile Regaip Kandilinin başta milletimiz ve tüm islam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da mesajında, "Üç aylara ve Regaip Kandiline ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bugün yapılacak olan dualarımızın Allah katında kabul görmesini, mübarek üç ayların ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç de üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilinin ülkemizde sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diledi.