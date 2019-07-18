Son Dakika Haberleri: Regal Mavi Butik açıldı
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Regal Mavi Butik açıldı

19 dakika önce

MORHİPO ve Regal, yaza özel 'Regal Mavi Butik'i açtığını duyurdu.

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MORHİPO ve Regal, yaza özel 'Regal Mavi Butik'i açtığını duyurdu.

Morhipo ve Regal, morhipo.com'da açılan 'Regal Mavi Butik' için bir araya geldi. İki markanın iş birliği kapsamında açılan Regal Mavi Butik'te, yaz aylarının en ferah ve sevilen mavi ürünleri satışa çıkarıldı.

Morhipo'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yazın ferahlığını evine de taşımak isteyenler için devreye Regal'in temiz hava teknolojisine sahip, kötü koku ve bakteri oluşumunu neredeyse tamamen engelleyen buzdolabı devreye giriyor. Morhipo ve Regal'in iş birliğiyle gerçekleşen kampanya kapsamında seçili buzdolaplarından satın alanlar, 250 lira değerinde Morhipo hediye çeki kazanıyor."


Regal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:03 Kaynak: DHA
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