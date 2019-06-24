Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da
1 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Regan Magarity'yi transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor
, Regan Magarity'yi transfer etti.
Hatay ekibi, ABD Virginia Tech Üniversitesi
takımında oynayan ve daha sonra WNBA draftında Connecticut
Sun'a seçilen 21 yaşındaki 1.93'lük uzun forvet İsveçli Regan Magarity'le 1 yıllığına anlaştı. Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Serhat Bayraktar, "Regan Magarity'i kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1.93'lük uzun boylu oyuncumuz forvet ve pivot mevkilerinde oynayabiliyor. Oyuncumuzla bir yıllık sözleşme imzaladık, takımımıza ve kendisine hayırlı olsun" dedi. Bayraktar, takıma dış transfer takviyesinin süreceğini sözlerine ekledi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni sezon öncesi, iç transferde Gizem Başaran ve Marica Gajic, dış transferde ise Özge Yavaş, Asena Yalçın ve son olarak Regan Magarity'le anlaşma sağladı. Mavi-beyazlılar Merve Aydın
'la da yollarını ayırmıştı. - HATAY
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