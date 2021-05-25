Regeni cinayetindeki rolleri sebebiyle Mısırlı yetkililerin yargılanması talebi ön inceleme duruşmasında kabul edildi - Son Dakika

İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin Mısır'da 2016'da cinayete kurban gitmesine ilişkin Mısırlı 4 üst düzey yetkilinin yargılanması talebi, Roma'daki ön inceleme duruşmasında kabul edildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Regeni'nin kaçırılması, işkence görmesi ve öldürülmesi gerekçesiyle Mısır güvenlik ve istihbaratından 4 yetkili hakkında yargılama talebi, bugün yapılan ön inceleme duruşmasında görüşüldü.

Ön inceleme duruşmasına bakan hakimler, iddianamede, adam kaçırma, işkence ve cinayet suçlamaları yöneltilen Mısırlı yetkililer General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'in bu suçlardan yargılanmasına karar verdi.

Buna göre, Mısırlı 4üst düzey yetkilinin Roma'daki mahkemede gıyaben yargılanmalarına 14 Ekim'de başlanacak.

Ön inceleme duruşmasında Giulio Regeni'nin annesi Paola ve babası Claudio Regeni de hazır bulunurken, ailenin avukatı Alessandra Ballerini yaptığı açıklamada, "Paola ve Claudio, sık sık Giulio'nun tüm insan haklarının ihlal edildiğini belirtir. Bugünden itibaren ise en azından hakikat hakkının ihlal edilmeyeceğine ilişkin sağlam temelleri olan bir ümidimiz var. Bu 64 ayımızı aldı ama iyi bir başlangıç." dedi.

Giulio Regeni cinayeti

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede olduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire- İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.

Konuyu araştıran ve dönem dönem Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşen İtalyan savcılar, daha önce Kahire makamlarının kendilerini 4 kez yanlış yönlendirmeye kalkıştığını tespit ettiklerini bildirmişti.

Roma Cumhuriyet Savcısı Michele Prestipino ve Savcı Sergio Colaiocco, 10 Aralık 2020'de Temsilciler Meclisi Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonuna verdiği bilgide, bu cinayete ilişkin soruşturmalarını tamamladıklarını ve önemli sonuçlara ulaştıklarını aktarmıştı.

İtalyan savcılara bilgi veren tanıklar, Regeni'nin Mısır Ulusal Güvenlik Ajansına mensup kişilerce kaçırıldığını belirtmişti.

İtalyan Giulio Regeni'nin ölümü, İtalya ve Mısır arasında zaman zaman sorun olmaya devam ediyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.