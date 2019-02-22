Regnum Carya/öztürk: Turizmde Sosyal Medya Etkisi Büyüyor

Sosyal medyanın insanların tatile bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, insanları takip etmeye motive eden paylaşımların turizm destinasyonlarını da çeşitlendirdiğini açıkladı.

Sosyal medyanın insanların tatile bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, insanları takip etmeye motive eden paylaşımların turizm destinasyonlarını da çeşitlendirdiğini açıkladı.



Artık gezmek ve tatil yapmak için çok daha fazla imkan olduğunu da anımsatan Ali Şafak Öztürk, destinasyonların da buna göre çeşitlenmiş durumda olduğunu söyledi. Pazarları çeşitlendirme adına sosyal medyayı çok önemsediklerinin de altını çizen Ali Şafak Öztürk, "Yabancı turistler paketlerini zenginleştirerek, 3-4 gün İstanbul'da geziyorlar, oradan da Antalya'ya gelerek golf oynuyorlar" dedi.



Turizm sektörünün iki yıldır yaraları sarılmaya çalışıldığı, 2019 yılının artık para kazanma dönemi olacağını belirten Öztürk, bu yıl Antalya özelinde hem sayı hem de gelir anlamında yüksek bir sezon beklediklerini açıkladı. Bunun için Antalya'nın doğru altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Ali Şafak Öztürk, "805 konaklama tesisi ve 590 bin yatak kapasitesinin Antalya turizminde daha çok kaliteye oynamamız gerekiyor. Yani yeni yatırımlar hep kalitenin artırılmasına yönelik olmalı. 2019 yılı bunun için bir fırsat olabilir. Konaklama tesisi ve yatak kapasitesi anlamında dünyada bile ciddi seviyelerdeyiz. Açıkçası biraz daha kaliteye odaklanılmış niş yatırımların olması taraftarıyım" dedi.



Antalya'da turist pazarlarına göre bir fiyat politikası uygulandığını söyleyen Ali Şafak Öztürk, "Yeni sezon için bazı pazarlarda yüzde 30 – 40 bazılarında ise yüzde 500 civarında bir artış oldu. Baktığımızda Dubai gibi farklı destinasyonlar, aynı hizmet kalitesini bulamadığımız halde, bizden 3-4 kat daha pahalı. Hala ucuz bir ülke ve ucuz bir destinasyon olduğumuzu düşünüyoruz" dedi. - İstanbul

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