Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nın Şampiyonu Ali Altuntaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Ali Altuntaş'ın şampiyon olduğu turnuvada Hamza Sayın ikinci, Hakan Yamaç üçüncü oldu.



Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulüp sahasında 3 gün süren Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası'nda 25 ülkeden 64'ü profesyonel toplam 256 golfçü yarıştı. Turnuvaya Türkiye'yi temsilen profesyonel golfçüler Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Bekir Kara, Mehmet Ceylan ve Hakan Yamaç da katıldı. Turnuvada şampiyonluğu Ali Altuntaş kazanırken, ikinciliği Hamza Sayın, üçüncülüğü ise Hakan Yamaç elde etti.



Turnuva sonunda ödül töreni ve gala düzenlendi. Törende konuşan Regnum Carya Otel Onursal Başkanı Fikret Öztürk, "Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz turnuvamız her yıl oyuncu sayısı artarak devam etmektedir. Yurt dışından gelen değerli golfçüleri ülkemizde ağırlamaktan çok mutlu olduk. Türkiye'deki golf sahaları Avrupa'daki birçok golf sahasından daha kaliteli. Antalya Belek golf turizminde bir markadır" dedi.



Dereceye girenlere ödülleri Fikret Öztürk ve Regnum Carya Otel Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan tarafından verildi.



Turnuvada toplam 100 bin Euro ödül dağıtıldı. - Antalya

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