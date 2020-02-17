ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Regnum- Rusya Kulüpler Arası Golf Şampiyonası başladı.

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İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli

Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek