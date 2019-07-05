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Reguilon Sevilla On Loan'a Katıldı

29 dakika önce

Real Madrid ve Sevilla, 2019-20 sezonunu Endülüs klübüyle ödünç vererek geçirecekleri Sergio Reguilón için kredi anlaşması imzaladı.

Real Madrid ve Sevilla, 2019-20 sezonunu Endülüs klübüyle ödünç vererek geçirecekleri Sergio Reguilón için kredi anlaşması imzaladı.
Reguilon Sevilla On Loan'a Katıldı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Real Madrid, Sevilla, Spor
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