Reguilon Sevilla On Loan'a Katıldı
29 dakika önce
Real Madrid ve Sevilla, 2019-20 sezonunu Endülüs klübüyle ödünç vererek geçirecekleri Sergio Reguilón için kredi anlaşması imzaladı.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
ve Sevilla
, 2019-20 sezonunu Endülüs klübüyle ödünç vererek geçirecekleri Sergio Reguilón için kredi anlaşması imzaladı.
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