Son Dakika Haberleri: Regülatif uyum süreçleri hızlanacak
Son Dakika Ekonomi Regülatif uyum süreçleri hızlanacak

Regülatif uyum süreçleri hızlanacak

42 dakika önce

Sovos'un Foriba'yı satın alma süreci tamamlanmasının ardından ilk kez basın karşısına çıkan şirket yöneticileri, e-dönüşüm pazarı ve gelecek hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Regülatif uyum süreçleri hızlanacak, System.String[]

Sovos'un Foriba'yı satın alma süreci tamamlanmasının ardından ilk kez basın karşısına çıkan şirket yöneticileri, e-dönüşüm pazarı ve gelecek hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:37 
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