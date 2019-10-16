Regülatif uyum süreçleri hızlanacak
42 dakika önce
Sovos'un Foriba'yı satın alma süreci tamamlanmasının ardından ilk kez basın karşısına çıkan şirket yöneticileri, e-dönüşüm pazarı ve gelecek hedefleriyle ilgili bilgi verdi.
Sovos'un Foriba'yı satın alma süreci tamamlanmasının ardından ilk kez basın karşısına çıkan şirket yöneticileri, e-dönüşüm pazarı ve gelecek hedefleriyle ilgili bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:37
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