Reha Erginer: "Bir çuval inciri berbat ettik" - Son Dakika

Reha Erginer: "Bir çuval inciri berbat ettik"

13.03.2021 19:16
Reha Erginer:

TFF 1. Lig'in 26'ıncı haftasında Akhisarspor'a sahasında mağlup olan Boluspor'da Teknik Direktör Reha Erginer, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bir çuval inciri berbat ettik" dedi.

TFF 1. Lig'in 26'ıncı haftasında Akhisarspor'a sahasında mağlup olan Boluspor'da Teknik Direktör Reha Erginer, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bir çuval inciri berbat ettik" dedi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Akhisarspor'a 1-0 kaybeden Boluspor'da Teknik Direktör Reha Erginer maçın ardından konuştu. Boluspor adına 6 puanlık bir maç olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Erginer, "Tam anlamıyla final maçıydı diyebilirim. Bu maça çıkarken rakibimizden 7 puanlık avantajla maça çıktık. Maçı kazandığımız takdirde bizim açımızdan ligin büyük anlamda şekilleneceği bir maçtı. Maç istediğimiz gibi geçmedi. Oyunu değerlendirmek farklı, skor farklı. Bu maçlar çok zor maçlar. Yenemiyorsanız, yenilmeyeceksiniz. Ama hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet. Rakibe aslında çok da pozisyon vermediğimiz bir maç. Ama bizim de çok üretken olmadığımız, çok gol pozisyonu yakalayamadığımız bir maç. Baktığımızda çok büyük bir avantaj kaybettik. Hem fikstür avantajımız hem puan avantajımız gitti. Son 4 haftalık yaptığımız çıkışın ardından hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet ve takım olarak baktığınızda bir çuval inciri berbat ettik diyebilirim" diye konuştu.

" Gökhan Sazdağı'nın yaptığının doğru olduğunu düşünmüyorum"

Gökhan Sazdağı'nın hakeme yönelik sert eleştirisi sonrası gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Erginer, "Kartlar önemli. Bizim her futbolcuya ihtiyacımız var. Hem bu maçta eksiliyoruz hem önümüzdeki maçta oyuncuyu kullanamıyoruz. Önümüzdeki maçta kullanamayacak olmamız bizim için dezavantaj ama orada daha ölçülü şekilde itiraz edilebilirdi hakeme. Hakem, rakip oyuncu yere yattığı pozisyonda orada oyuncu değişebilir. Zaten oyunu durdurmuşsun, tedavi oluyor. O pozisyonda değiştir oyuncuyu. İki dakika tedaviyi bekliyoruz. Tedavi bitiyor ondan sonra oyuncu değişikliği. Tansiyonu yüksek maçlar ama hiçbir şekilde yaptığının doğru olduğunu düşünmüyorum Gökhan'ın. Yine de kontrolünü kaybetmemesi lazımdı" şeklinde konuştu.

"Sonuca etki edecek hatalar yaptılar"

Karşılaşmada hakemlerin sonuca etki edecek hatalar yaptığını ifade eden Erginer, "Hakemler de insan. Onlar da hata yapabilir. Ama bugün sonuca etki edecek hatalar yaptılar bence. Yediğimiz golde olmayan bir faul çalındı. Ama kesinlikle o golü de hakemin çaldığı faule bağlamıyorum. O başka bir şey. Orada sen kendi işini doğru yapacaksın. Doğru paylaşım yapacaksın, gol yemeyeceksin. Bir de attığımız ama sayılmayan bir gol var. Zaten faul sesi de gelmedi. Hoca santrayı gösterdi. Gol nasıl iptal oldu onu da bilmiyorum. Anlamadım da. Yeniden seyredeceğim. Hakemlerle ilgili çok yorum yapan bir teknik direktör değilim ama bunlar takımların kader haftaları. Çok dikkatli yönetim göstermeleri lazım. Oyuncular gibi onlar da insan ama onların hataları çok pahalıya patlıyor" şeklinde konuştu. - BOLU

Reha Erginer: Bir çuval inciri berbat ettik
Reha Erginer: Bir çuval inciri berbat ettik

Futbol Federasyonu, Gökhan Sazdağı, Reha Erginer, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Reha Erginer: 'Bir çuval inciri berbat ettik' - Son Dakika Spor


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