Altay-Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 1-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, ilk 2 iddialarını ligin sonuna kadar sürdüreceklerine inandığını belirtti.

Özköylü, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, yakaladıkları 5 maçlık galibiyet serisinin ardından sürpriz bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Bugün özellikle ikinci yarıda çok etkili bir oyunlarının olduğunu ancak yakaladıkları pozisyonlarda Boluspor kalecisini geçemediklerini kaydeden Özköylü, şöyle konuştu:

"Son 5 dakikada bir gol bulabilseydik belki ikinci bir golü de atabilirdik. Çünkü oyunu o noktaya getirdik. Maalesef maçı kaybetmemizin en önemli sebeplerinden biri ilk yarıdaki düşük tempolu ve üretkenlikten uzak oyunumuzdu. Bu bizim adımıza hiç istemediğimiz bir durum. Rakip adına pozisyon olmayan maçta 1-0 kaybettik. Böyle bir maçı kaybetmek bizi üzüyor."

Özköylü, oyuncularına ikinci yarıda gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek, "Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Bundan sonraki 5 maçı da geldiğimiz noktadaki zorlukları bilerek kazanmaya devam ederek geçireceğiz. İlk 2 iddiamızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Sonrasında ne olur diye bakacağız ama bu takım mutlaka çabasının karşılığını bu sezon alacak." ifadelerini kullandı.

Reha Erginer: "Çok önemli bir 3 puan aldık"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, oyun planlarında topu Altay'a bırakmak olduğunu ve bunu ilk yarıda çok iyi uyguladıklarını söyledi.

İkinci yarıda galip gelebilme stresiyle Altay'a topu haddinden fazla bıraktıklarını aktaran Erginer, şunları kaydetti:

"Genel olarak takım savunmasını fena yapmadık. Zor maç oldu. Bazen 3 puan böyle kazanılmak zorunda. Oyuncularım o mücadeleyi sahaya yansıttı. Bizim açımızdan ligin kaderini belirleyecek çok önemli bir 3 puan aldık. Altay'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."