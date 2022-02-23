SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağız - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağız

23.02.2022 15:45

SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağızMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Altaş Denizlispor maçının final havasında geçeceğini belirterek, "Çok zor bir maç oynayacağız. Çok iyi hazırlanmamız gereken bir maç" dedi.

SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağız

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, Altaş Denizlispor maçının final havasında geçeceğini belirterek, "Çok zor bir maç oynayacağız. Çok iyi hazırlanmamız gereken bir maç" dedi.

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının kendileri için bir kırılma maçı olduğunu ifade etti. Ligin yoğun tempoda devam ettiğini söyleyen Erginer, 'Gerçekten çok yoğun bir tempoda geçiyor. Hala da devam ediyor. Oyuncularıma Mart ayının 19'una kadar bu temponun devam edeceğini söyledim. Biz bu süreci biraz kendi lehimize çevirmek istedik. Bu kısa süreli maçlarda iyi sonuçlar alıp bir an önce ligin altıyla ilişkimizi kesip biraz daha gözümüzü yukarıya çevirmek istiyorduk. Aslında baktığımızda belli oranda yerine getirdik diyebilirim. İlk periyodu iyi geçtik. Takım olarak ikinci yarıya iyi başladık. Bay olduğumuz için 1 maç eksiğimiz var. 5 maç oynadık. Bu süreci iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Bizim için İstanbulspor galibiyeti Keçiören beraberliğinin telafisi ve diğer takımlara vereceğimiz mesaj açısından çok önemliydi. Ama Gençlerbirliği maçı kırılma maçı gibiydi. Artık yüzümüzü üst sıralara çevirmek ve üst sıralardaki takımlarla puan farkını düşürmek için çok önemliydi' dedi.

'ÇOK İYİ HAZIRLANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ'

Denizlispor ile zor bir maç oynayacaklarını ifade eden Erginer, 'Denizlispor'un da ligdeki konumu belli. Bizim maça çıkacağı atmosfer belli. Onlar da deplasmanda mağlubiyet alarak döndüler. Onlar açısından bizim maç final maçı havasına dönüştü diyebilirim. Çok zor bir maç oynayacağız. Ama bizim ligde kolay maç yok. Her takım her takımı içeride de dışarıda da yenebilir. Maçlar çok zor geçiyor. Hem mental hem de taktiksel anlamda çok iyi hazırlanmamız gereken bir maç. 3 maçlık periyodu da yaşadığımızı düşünürsek maça da fiziksel olarak fit şekilde çıkmamız lazım ki oradan istediğimiz sonuçla geri dönebilelim' diye konuştu.

SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağız
SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağız
SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağız
SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağız
SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağız

YORUMLAR
500
Boluspor, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde Boluspor, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde Boluspor'un hedefi Denizli'den 3 puanla dönmek Boluspor'un hedefi Denizli'den 3 puanla dönmek

Reha Erginer, Denizlispor, Spor Toto, Beypiliç, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağız - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:59:57. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Reha Erginer: Çok zor bir maç oynayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement