Üye Girişi
SPOR Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık - Son Dakika

SPOR Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık

06.01.2022 14:04

SPOR Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadıkMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, "İlk yarı boyunca zaman zaman biz kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık.

SPOR Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, "İlk yarı boyunca zaman zaman biz kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık. Bizim hem kadro kalitesini hem de kadro derinliğini yükseltmemiz gerekli. Yapacağımız transfer hem takıma katkıda bulunacak hem de takım içindeki rekabeti artıracak oyuncular olmalı" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erginer, ligin ilk yarısında topladıkları puandan ve sıralamadaki yerlerinden memnun olmadığını belirterek, "Puansal olarak baktığımızda beklentimizin altında bir puanla tamamladık. Hem sıralamadan hem de puandan memnun değilim. Genel olarak camiamızda memnun değildir. Bu da oldukça doğal. İyi bir yerde bitirmedik ama oyun olarak baktığımızda karşı tezinde saha performansımız var. Oyunun karşılığında hak etmediğimiz bir yerde bitirdiğimizi söyleyebilirim. Daha yüksek bir puanla, daha üst sıralarda bitirebilirdik. İkinci yarı çok daha iyi işler yapmamız gerektiğini biliyorum. İkinci yarılar ilk yarılardan çok daha zor geçer. Ligi çok daha yüksek puanla bitirebilirdik bunlarda bizim ilk yarıda başaramadığımız şeyler oldu" dedi.

Santrafor, orta saha, sol bek oyuncuları almak istediklerini belirten Erginer, "İlk yarı boyunca zaman zaman biz kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık. Bizim hem kadro kalitesini hem de kadro derinliğini yükseltmemiz gerekli. Yapacağımız transfer hem takıma katkıda bulunacak hem de takım içindeki rekabeti artıracak oyuncular olmalı. Oyuncuya ihtiyacımız olduğu aşikar. Geçen seneden Gıyasi'nin transfer ödemesiyle ilgili bir tahtanın kapalı olma durumu var. Ama şu anda tahta açık da olsa transfer yapamıyorsunuz. Transfer dönemi açıldığında bu tahta da açılır. Pozisyon olarak santrafor, orta saha, sol bek almak istiyoruz. Duruma göre bu sayı artabilir" diye konuştu.

Yapılacak transferlerin yönetimin belirleyeceği bütçeyle orantılı olacağını kaydeden Erginer, şöyle konuştu:

"Ama bu transferler bütçeyle yapılıyor. Olmayan bir bütçeyle 8-10 transfer isteyemezsiniz. ya da kulübün bütçesi üzerindeki afaki transfer ücretleri verip istediğiniz oyuncuyu alamazsınız. Biz bir plan dahilinde gitmek zorundayız. Bu benim tek başıma oluşturabileceğim bir şey değil. Transfer olayı da bütçeyle alakalı. Ama bizim transfer ihtiyacımızın olduğu aşikar. Belli bölgeleri söyledim ama teknik anlamında bunun ötesine geçebilir. Ama bütçe olarak nereye kadar geçebilir onu da yönetimin bize sağlayacağı bütçe belirleyecek."

SPOR Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık
SPOR Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık
SPOR Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık
SPOR Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık

YORUMLAR
500

Reha Erginer, Transfer, Boluspor, Beypiliç, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık - Son Dakika


Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti         
14:28
CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı         
14:22
Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış! Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!         
14:10
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13

Son Dakika Haberleri
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
14:12 Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası
14:09 Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!
14:07 Erkek Severse dizisinin fragmanı yayınlandı! İşte dizi hakkında bilmedikleriniz
14:03 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13:57 İmamoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak cevap: Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum
13:40 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:21 İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 14:31:42. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Reha Erginer: Kadro derinliğiyle ilgili sıkıntıları yaşadık - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement