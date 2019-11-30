Reha Özcan, Erdal Tosun'u unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor...

Reha Özcan,meslektaşı ve yakın dostu Erdal Tosun'u 3. ölüm yıldönümünde andı.



Instagram sayfasında Erdal Tosun ile fotoğrafını paylaşan Özcan, altına şu notu düştü:



"Konservatuvarın ilk günü Erdal girdi kapıdan...



Ne okuyorsunuz?



Hamlet



Hala Hamlet mi okuyorsunuz?



O günden sonra hep bir yenilik aradı. Çok bilgili ve bilgeydi. Çok okurdu. Çok severdi... Özlemi dinmiyor...Çok özleniyor...



Bu son filmimizden... Ankara Kalesi'nde çekim... Dron ile çekilecek, hava rüzgarlı. Bu dronu aratmayın gece gece bize, düşer bu rüzgarda... Aradık..."



