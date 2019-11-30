Son Dakika Haberleri: Reha Özcan, Erdal Tosun'u unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor...
Son Dakika Magazin Reha Özcan, Erdal Tosun'u unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor... - Son Dakika Magazin

Reha Özcan, Erdal Tosun'u unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor...

6 saat önce

Reha Özcan,meslektaşı ve yakın dostu Erdal Tosun'u 3. ölüm yıldönümünde andı.

Reha Özcan, Erdal Tosun'u unutmadı: Özlemi dinmiyor, çok özleniyor..., System.String[]

Reha Özcan,meslektaşı ve yakın dostu Erdal Tosun'u 3. ölüm yıldönümünde andı.


Instagram sayfasında Erdal Tosun ile fotoğrafını paylaşan Özcan, altına şu notu düştü:


"Konservatuvarın ilk günü Erdal girdi kapıdan...


Ne okuyorsunuz?


Hamlet


Hala Hamlet mi okuyorsunuz?


O günden sonra hep bir yenilik aradı. Çok bilgili ve bilgeydi. Çok okurdu. Çok severdi... Özlemi dinmiyor...Çok özleniyor...


Bu son filmimizden... Ankara Kalesi'nde çekim... Dron ile çekilecek, hava rüzgarlı. Bu dronu aratmayın gece gece bize, düşer bu rüzgarda... Aradık..."


Reha Özcan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:59 
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