Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti
12.02.2021 00:43
FOX TV ekranlarından yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor'dan ayrılık haberi geldi. Usta oyuncu Reha Özcan, bu akşam ekrana gelen bölümle diziye veda etti.
Perşembe akşamlarının izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Mucize Doktor'un kadrosunda yaprak dökümü yaşandı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI
FOX TV'nin sevilen dizisinde Adil Hoca rolüne hayat veren usta oyuncu Reha Özcan, bu akşam yayınlanan bölümle diziye veda etti. Dizinin ilk bölümünden bu yana ekran karşısına çıkan Özcan'ın ayrılık sahnesi, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
TANER ÖLMEZ PERFORMANSIYLA ETKİLEDİ
Oyuncu kadrosunda daralmaya giden dizide Reha Özcan'ın veda sahnesine, Taner Ölmez'in muhteşem performansı damga vurdu. İzleyiciler, Ölmez'in performansı sonrası sosyal medyada oyuncuya övgüler yağdırdı.
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