Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti - Son Dakika

Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti

12.02.2021 00:43
Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti, System.String[]

FOX TV ekranlarından yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor'dan ayrılık haberi geldi. Usta oyuncu Reha Özcan, bu akşam ekrana gelen bölümle diziye veda etti.

Perşembe akşamlarının izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Mucize Doktor'un kadrosunda yaprak dökümü yaşandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

FOX TV'nin sevilen dizisinde Adil Hoca rolüne hayat veren usta oyuncu Reha Özcan, bu akşam yayınlanan bölümle diziye veda etti. Dizinin ilk bölümünden bu yana ekran karşısına çıkan Özcan'ın ayrılık sahnesi, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Reha Özcan Mucize Doktor'a veda etti

TANER ÖLMEZ PERFORMANSIYLA ETKİLEDİ

Oyuncu kadrosunda daralmaya giden dizide Reha Özcan'ın veda sahnesine, Taner Ölmez'in muhteşem performansı damga vurdu. İzleyiciler, Ölmez'in performansı sonrası sosyal medyada oyuncuya övgüler yağdırdı.

Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti

Taner Ölmez, Reha Özcan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Özge Özder kızını kucağına aldı 10 ay önce kendisini yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti' Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı
İzmir'de dehşet dolu gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu İzmir'de dehşet dolu gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu         
00:24
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Tokyo Yaz Olimpiyatı'nda sporculara 150 bin prezervatif dağıtılacak Tokyo Yaz Olimpiyatı'nda sporculara 150 bin prezervatif dağıtılacak         
23:48
'CHP'den geçişler olacak mı?' sorusuna Muharrem İnce'den imalı yanıt: Görüşmeler var 'CHP'den geçişler olacak mı?' sorusuna Muharrem İnce'den imalı yanıt: Görüşmeler var         
23:33
Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu         
23:09
Muharrem İnce'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Gel bakalım Muharrem' dediklerinde istifa etmeyi düşündüm Muharrem İnce'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Gel bakalım Muharrem' dediklerinde istifa etmeyi düşündüm         
22:23
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı         
17:48
Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı         
15:47
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu         
14:20
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 00:52:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei