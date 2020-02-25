Reha Yalnızcık'ın "Seyahatnameden" sergisi 7 Mart'ta açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Reha Yalnızcık'ın 'Seyahatnameden' sergisi 7 Mart'ta açılacak - Son Dakika

Reha Yalnızcık'ın "Seyahatnameden" sergisi 7 Mart'ta açılacak

6 saat önce

Ressam Reha Yalnızcık'ın 40. sanat yılına özel hazırladığı "Seyahatnameden" adlı sergi, 7 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Reha Yalnızcık'ın

Ressam Reha Yalnızcık'ın 40. sanat yılına özel hazırladığı "Seyahatnameden" adlı sergi, 7 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Galeri Diani'de açılacak "Yolculuklardan Çeşitli Tatlar, Pullar ve Kartpostallar" temalı sergi, 24 Mart'a kadar görülebilecek.

Sergide, sanatçının düşünce dünyasında çıktığı yolculuktan farklı noktalara bakışlar, pullar ve kartpostallar yer alıyor.

Sanat eğitimini Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Grafik Sanatlar Bölümünden alan Yalnızcık, ilk kişisel sergisi "Doğa ile Haşır Neşir"e 1980 yılında İstanbul Taksim Sanat Galerisi'nde açtı.

Bugüne kadar yaklaşık olarak 80 kişisel sergiye imza atan sanatçı, aynı zamanda 150'nin üzerinde karma sergiye katıldı. Kendi gibi ressam olan kızı Perincan Yalnızcık ile ortak olarak 14 sergiyi sanatseverlerin beğenisine sunan Yalnızcık, 1988-1989 yıllarında çocuklara televizyonda resim dersleri verdi.

Reha Yalnızcık, 1992 yılında düşünce üzerine de çeşitli kitaplar yayınlayarak, aynı yıl Çocuk Vakfı tarafından "Son Kırk Yılın Çocuk Resimlerine Katkı Ödülü"ne değer görüldü.

INEPO Çevre Proje Yarışmasının "Çevre Sanat Ödülleri" kapsamında resim dalında da ödül alan sanatçı, 2013 yılında Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı'nın, "Plastik Sanatlar Ödülü"nü kazandı.

İstanbul, Taksim, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:44 Kaynak: AA
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