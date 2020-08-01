Reha Yereşen: "Adana Demirspor Süper Lig'e alınsın"

Adana Demirspor'un ilk şampiyon kadrosunda takım kaptanı olan, milli hakem ve gazeteci Osman Yereşen'in torunu Reha Yereşen, Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınarak 2020/2021 sezonunun 22 takımla oynanması gerektiğini söyledi.

Reha Yereşen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) küme düşmenin kaldırılması kararıyla birlikte Süper Lig'de 21 takım olduğunu ve her hafta bir takımın maç oynamadan haftayı geçirecek olmasının kimseye faydası olmayacağını söyledi. Yereşen, TFF 1. Ligi 3. bitiren ve play-off finalinde penaltılarla elenen Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınmasıyla takım sayısının dengeleneceğini belirterek, "En hakkaniyetli karar bu yönde olabilir" dedi.

Adana kamuoyunun yanı sıra milletvekillerinin ve sporseverlerin de bu yönde girişimlerde bulunması ve bu yönde destek sağlamasıyla Adana Demirspor'un 25 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de yer alacağını ifade eden Yereşen, "Önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak olan Süper Lig'de her hafta bir takımın bay olması ve maç yapmamasının kimseye bir faydası olmayacak ama takım sayısı 22'e çıkarıldığında da burada kazanan ve mutlu olacak milyonlarca futbolsever olacak. Ayrıca fazla maç yayını dolayısıyla yayıncı kuruluş da kazanmış, dolaylı olarak da Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler olacak. Bu takım da Adana Demirspor olmalıdır. Peki neden Adana Demirspor? Çünkü Adana Demirspor hem ligi 3. sırada bitirerek, hem de play-off finalisti olarak Süper Lig'e çıkma ucunda kalmış tek takımdır. Bu şekilde de diğer 1. Lig takımlarına da haksızlık yapılmamış olacaktır. Bu konunun devlet büyüklerimiz, başta futbol sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın diğer partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun değerlendirmeleriyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir ve değerli yönetim kurulu üyeleri tarafından da karara bağlanması umudunu taşıyorum. Bu konuyla ilgili sürece Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın tüm Adana milletvekillerinin de birlikte destekleri olacağı inancındayım. İnşallah yeni sezonda, yeni stadımızda Adana Demirspor'umuzun o tüm Türkiye'nin sevgisini, saygısını ve sempatisini kazanmış muhteşem taraftarıyla hep birlikte keyifli maçlar seyrederiz" diye konuştu. - ADANA