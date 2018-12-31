Son Dakika Haberleri: Rehabilitasyon Gördükleri Merkezin Gönüllüleri Oldular

Rehabilitasyon Gördükleri Merkezin Gönüllüleri Oldular

1 saat önce

-Gönüllülerin hastalara yemek ikram etmeleri -Çocukların rehabilite edilmesi -Gönüllüerin evrak işlerinde yardımcı olması -Zihinsel yetersizliği yaşayan 21 yaşındaki Yusuf Boz ile 25 yaşındaki Rıdvan Göçer röportaj -Özel eğitim alanı sınıf öğretmeni Yahya Turan ile Kurumun müdürü Hüseyin...

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-Gönüllülerin hastalara yemek ikram etmeleri
-Çocukların rehabilite edilmesi
-Gönüllüerin evrak işlerinde yardımcı olması
-Zihinsel yetersizliği yaşayan 21 yaşındaki Yusuf Boz ile 25 yaşındaki Rıdvan Göçer röportaj
-Özel eğitim alanı sınıf öğretmeni Yahya Turan ile Kurumun müdürü Hüseyin Göçer röportaj
Rehabilitasyon gördükleri merkezin gönüllüleri oldular
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde öğretmenlerinin gayretiyle konuşma ve davranışlarında olumlu gelişmeler yaşanan zihinsel yetersizliği bulunan 3 genç, kendileri gibi merkezde tedavi gören çocuklara yardımcı olup, günlük işleri yapmaya başladı.

Zihinsel yetersizlik yaşayan 21 yaşındaki Yusuf Boz, 25 yaşındaki Tayfur Bağlan ve Rıdvan Göçer yaklaşık 8 aydır ilçedeki bir özel rehabilitasyon merkezinde eğitimlere katıldı.

Eğitimlerin etkisiyle konuşma ve davranışlarında olumlu gelişmeler görülen 3 genç, sosyal yönlerinin gelişmesiyle merkezin adeta gönüllü birer çalışanı haline geldi.

Günlük işlerde merkez çalışanlarına yardım etmeye başlayan gençler, kuruma gelen diğer öğrencilerin de oyun ve beslenmelerine yardımcı oluyor.

Rıdvan Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rehabilitasyon merkezine gelmeden önce çeşitli sıkıntıları olduğunu belirterek, aldığı destekle bunu aştığını belirterek, "Hocalarımın sayesinde sıkıntılarımdan kurtuldum, yeniden doğmuş gibi oldum, artık hayata bağlandım. Şimdi ise benim gibi olan arkadaşlarıma yakından ilgi gösteriyorum." dedi.

Günlük ders, beslenme ve grup çalışmalarında öğretmenlerine yardımcı olduğunu anlatan Göçer, "Benim durumum şu an çok iyi. Benim yaşadığım problemleri yaşayan yaşıtlarım ve küçük arkadaşlarımın durumlarının düzelmesi için verilen eğitimlerde aktif olarak yer alıyorum. Zaman zaman arkadaşlarımıza ikramlar yapıyorum ve oyun oynayarak morallerini yüksek tutmaya gayret ediyorum." diye konuştu.

Daha fazla yardıma ihtiyacı olan kişiye ulaşmak istediğini belirten Göçer, "Hayalim kaymakam olmak. Hayalimi gerçekleştirerek zihinsel yetersizlik yaşayan birçok kişiye yardım etmek istiyorum. Üzerimizde emekleri olan öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz." dedi.

Yusuf Boz da kendisi gibi engelli olanlara yardımcı olduğu için mutluluk duyduğunu kaydederek, "Arkadaşlarımı çok seviyorum, onlara yardımcı olmak beni mutlu ediyor. Derslerinde ve beslenmelerinde yardımcı oluyoruz. Zaman zaman oyunlar oynuyoruz." diye konuştu.

Kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar

Merkezin müdürü Hüseyin Göçer de zihinsel yetersizliği ve bedensel engeli olan öğrencilerin topluma kazandırılması için çalıştıklarını belirterek, Yusuf Boz, Tayfur Bağlan ve Rıdvan Göçer'in de aldıkları eğitimlerle çok iyi seviyeye geldiklerini söyledi.

Gençlerin öz güven kazanarak daha sosyal hale geldiğini anlatan Göçer, "Üç genç arkadaşımız şu an kendileri gibi zihinsel engelli öğrencilere kol kanat geriyor. Bu bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Göçer, gençlerin kurumdaki günlük işlere de yardım edecek seviyeye geldiğini aktararak, öğrencilerinin kimseye bağlı kalmadan kendi hayatlarını sürdürmelerinin huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğretmenlerden Yahya Turan ise zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin kendileri gibi engeli bulunan öğrencilere yardımcı olabilecek seviyeye gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:07 Kaynak: AA

Genç, Güncel
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