Rehabilitasyon merkezi kendi elektriğini üretecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinin "Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi kapsamında kendi elektriğini üreteceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) desteklendiği "Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi hayata geçirilecek.

Proje kapsamında Döşemealtı ilçesinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinin çatısına 246 kilovat enerji üretecek güneş panelleri yerleştirilmeye başlandı.

Kurulum tamamlandığında güneş enerji santraliyle merkezin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Elde edilen tasarruf, okul yararına gerçekleştirilecek sosyal projelerde kullanılacak.