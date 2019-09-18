Son Dakika Haberleri: Rehabilitasyon merkezi kendi elektriğini üretecek
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Rehabilitasyon merkezi kendi elektriğini üretecek

37 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinin "Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi kapsamında kendi elektriğini üreteceği bildirildi.

Rehabilitasyon merkezi kendi elektriğini üretecek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinin "Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi kapsamında kendi elektriğini üreteceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) desteklendiği "Engelleri Güneşle Aşıyoruz" projesi hayata geçirilecek.

Proje kapsamında Döşemealtı ilçesinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezinin çatısına 246 kilovat enerji üretecek güneş panelleri yerleştirilmeye başlandı.

Kurulum tamamlandığında güneş enerji santraliyle merkezin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Elde edilen tasarruf, okul yararına gerçekleştirilecek sosyal projelerde kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:20 Kaynak: AA
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