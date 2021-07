Rehabilitasyon Merkezi Yeni Yüzüyle Çocukları Misafir Etti - Son Dakika

Keçiören Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Keçiören İlkokulu öğrencilerine yönelik üstü açık otobüsle gezi etkinliği düzenledi. Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne düzenlenen etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Canlara can olmak, canlara can katmak için Rabbimin yarattığı canlılarımızı ziyaret ettik. Bitki ve hayvanlar bizlere bir emanettir. Her şeyin başı sevgi. Hayvanlarımızı sevmeyen insanı da sevmez. Allah'ın yarattığı en şerefli eşref-i mahlük insan olsa da, kimse kusura bakmasın, insanlık olarak hiç de iyi sınav veremiyoruz. Hayvanlar birçok insandan daha temiz ve daha yalansız. Onlarda sahtekarlık, riyakarlık, hırsızlık yok. " dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne düzenlenen geziye 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri katıldı. Keçiören İlkokulu önünden üstü açık otobüsle alınan öğrenciler şarkılar eşliğinde Rehabilitasyon Merkezindeki etkinlik alanına götürüldü. Burada Başkan Altınok tarafından karşılanan öğrencilere çeşitli hediye ve ikramda bulunuldu.

REHABİLİTASYON MERKEZİ YENİLENDİ

Etkinlikte çocuklara hitaben konuşan Altınok, "Hayvan sevgisini aşılamak için yapılan bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayvanlarımız vefalı canlılardır. Sahibi ölen bazı köpekler sahibinin mezarı başından yıllarca ayrılmıyor. Sahibi hastaneye kaldırılan bazı köpekler de sahibinin peşinden hastaneye kadar gidip onu orada bekliyor. Böylesine vefalı canlılarımız için Rehabilitasyon merkezimizi pırıl pırıl yaptık. Canlılarımıza burada en iyi şekilde bakım ve tedavi uyguluyoruz. Keçiören Belediyesi Türkiye'nin en modern Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine sahip. Bu çalışmamız 1994 yılından ileri geliyor. Ankara'nın ve Türkiye'nin en iyi en güzel hayvan Rehabilitasyon Merkezlerinden birisi burası. Ameliyat, diş temizleme, ultrason gibi birçok hizmeti burada veriyoruz. " diye konuştu.

Şenlik havasında geçen etkinlikte Altınok çocuklarla birlikte pasta kesti ve daha sonra da Rehabilitasyon Merkezinin ziyarete açık olan bölümlerinde sevimli canlıları ziyaret etti. Altınok çocuklara kedi-köpek maması, fanusta balık, saksıda çiçek tohumu da hediye etti.

Etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve Keçiören İlkokulu Müdürü Zeynep Er de katıldı.