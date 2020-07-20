Rehabilitasyon merkezinde dehşet saçan öfkeli kocanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Rehabilitasyon merkezinde dehşet saçan öfkeli kocanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rehabilitasyon merkezinde dehşet saçan öfkeli kocanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Bursa'da karısını bıçakladıktan sonra pompalı tüfek ile rehabilitasyon merkezini basan öfkeli kocanın cinnet anları kameraya yansıdı.

Rehabilitasyon merkezinde dehşet saçan öfkeli kocanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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BURSA - Bursa'da karısını bıçakladıktan sonra pompalı tüfek ile rehabilitasyon merkezini basan öfkeli kocanın cinnet anları kameraya yansıdı. Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan Ramazan Arı bir kişiyi öldürdü 2 kişiyi de yaraladı. Evdeki eşini de karnından yaralayan arı daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı elindeki pompalı tüfek ile rehabilitasyon merkezine gelen Ramazan Arı etrafa ateş etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan sağlık çalışanları ve hastalar etrafa kaçışmaya başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Enes Malik Güloğlu, Musa Güloğlu ve Ayten Yukarı'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enes Malik olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Enes Malik Güloğlu'nun babası olduğu öğrenilen Musa Güloğlu'nun başından ve boynundan vurulduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından Ramazan Arı olay yerinden kaçtıktan sonra Soğanlı Mahallesi'ndeki yakınlarının hurdacı dükkanında başına ateş ederek intihar etti.

Ramazan Arı'nın rehabilitasyon merkezine saldırıyı gerçekleştirmeden önce Ormanlar Yolu Caddesi üzerindeki ikametinde eşi Gülsüm Arı'yı da karnından vurup ağır şekilde yaraladığı daha sonra rehabilitasyon merkezine gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Rehabilitasyon merkezindeki dehşet anları kamerada

Yıldırım ilçesinde bulunan rehabilitasyon merkezindeki dehşet anları merkezin güvenlik kameralarına yansıdı. Elinde pompalı tüfekle içeriye giren Arı, rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada kolundan yaralanan bir kadın dışarıya son anda kaçtı. Bir kez daha tüfeği doldurup merkezin iç kısmına geçen Arı bir süre sonra tüfekle kaçmaya çalıştı bu sırada kimliği belirsiz bir kişi elindeki tüfeği alıp kendisini durdurmaya çalıştı. Tüfeği yere düşüren Arı tüfeği yerden alamayınca olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu sırada içerideki çalışanların kaçışma anları kameralara yansıdı.

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rehabilitasyon merkezinde dehşet saçan öfkeli kocanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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