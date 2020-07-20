Rehabilitasyon merkezinde dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Rehabilitasyon merkezinde dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'da karısını bıçakladıktan sonra pompalı tüfek ile rehabilitasyon merkezini basan bir kişi, dehşet saçtı.

Bursa'da karısını bıçakladıktan sonra pompalı tüfek ile rehabilitasyon merkezini basan bir kişi, dehşet saçtı. Rastgele etrafa ateş eden kişinin silahından çıkan saçmalar 1 kişi hayatını kaybetmesine 2 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Pompalı tüfekle olay yerinden kaçan saldırgan intihar etti.

Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı elindeki pompalı tüfek ile rehabilitasyon merkezine gelen Ramazan Arı etrafa ateş etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan sağlık çalışanları ve hastalar etrafa kaçışmaya başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Enes Malik Güloğlu, Musa Güloğlu ve Ayten Yukarı'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enes Malik olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Enes Malik Güloğlu'nun babası olduğu öğrenilen Musa Güloğlu'nun başından ve boynundan vurulduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından Ramazan Arı olay yerinden kaçtıktan sonra Soğanlı Mahallesi'ndeki yakınlarının hurdacı dükkanında başına ateş ederek intihar etti.

Ramazan Arı'nın rehabilitasyon merkezine saldırıyı gerçekleştirmeden önce Ormanlar Yolu Caddesi üzerindeki ikametinde eşi Gülsüm Arı'yı da karnından bıçakladığı, daha sonra rehabilitasyon merkezine gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

(Fatih Çapkın - Hakan Gönül/İHA)

Ramazan Arı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rehabilitasyon merkezinde dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:21 Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Son dakika: İstiklal Caddesi'ni kapattıran şüpheli çanta boş çıktı
23:21
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 00:32:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rehabilitasyon merkezinde dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]