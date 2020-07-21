Rehabilitasyon merkezinde öldürülen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bursa'da rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden baba ve oğlu ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan Arı, rehabilitasyon merkezine gelerek etrafa ateş etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan sağlık çalışanları ve hastalar etrafa kaçışmaya başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Enes Malik Güloğlu (30), Musa Güloğlu (50) ve Ayten Yukarı'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enes Malik olay yerinde hayatını kaybederken babası Musa Güloğlu da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Saldırının ardından Ramazan Arı olay yerinden kaçtı. Kaçtıktan sonra ilk olarak Soğanlı Mahallesi'ndeki evine giden Arı, eşi Gülsüm'ü pompalı tüfekle yaraladı. Eşini vurduktan sonra tekrar olay yerinden kaçan Ramazan Arı, Soğanlı Mahallesi'ndeki iş yerine giderek intihar etti.



Baba ve oğluna son veda



Hayatını kaybeden Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu Ertuğrul Mahallesi Barla Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Enes Malik ve Musa Güloğlu'nun yakınları gözyaşlarını tutamazken, baba ve oğlu cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA