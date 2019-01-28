Son Dakika Haberleri: Rehabilitasyon Merkezinde Usule Uygun Hizmet Verilmediği İddiası

Rehabilitasyon Merkezinde Usule Uygun Hizmet Verilmediği İddiası

2 saat önce

Iğdır'da, özel bir rehabilitasyon merkezinde usule uygun hizmet verilmediği gerekçesiyle 22 kişi gözaltına alındı.

Rehabilitasyon Merkezinde Usule Uygun Hizmet Verilmediği İddiası, System.String[]
Iğdır'da, özel bir rehabilitasyon merkezinde usule uygun hizmet verilmediği gerekçesiyle 22 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağlar Mahallesi'nde engellilere yönelik faaliyet gösteren özel bir bakım merkezindeki şartların iyi olmadığı ve usule uygun hizmet verilmediği iddiasıyla bir süre önce soruşturma başlattı.

Merkezdeki kamera kayıtlarının da incelendiği soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkeze operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağlar Mahallesi, Iğdır, Güncel
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