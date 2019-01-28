Rehabilitasyon Merkezinde Usule Uygun Hizmet Verilmediği İddiası
2 saat önce
Iğdır'da, özel bir rehabilitasyon merkezinde usule uygun hizmet verilmediği gerekçesiyle 22 kişi gözaltına alındı.
Iğdır
'da, özel bir rehabilitasyon merkezinde usule uygun hizmet verilmediği gerekçesiyle 22 kişi gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı
, Bağlar Mahallesi
'nde engellilere yönelik faaliyet gösteren özel bir bakım merkezindeki şartların iyi olmadığı ve usule uygun hizmet verilmediği iddiasıyla bir süre önce soruşturma başlattı.
Merkezdeki kamera kayıtlarının da incelendiği soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince merkeze operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:19 Kaynak: AA
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