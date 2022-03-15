Rehabilitasyon merkezinden çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Rehabilitasyon merkezinden çıkan yangın paniğe neden oldu

15.03.2022 14:47
Rehabilitasyon merkezinden çıkan yangın paniğe neden oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Kemal Keskin Mahallesi, Deliçay Sokakta faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Merkezden dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Rehabilitasyon merkezinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Rehabilitasyon, Osmaniye, Yangın, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rehabilitasyon merkezinden çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Silahla vurulan vatandaş sokak ortasında acı içinde bağırdı!
14:30 Zelenski: Rusya diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabilir! Bize yardım ederek kendinize yardım edin
14:29 Petek Dinçöz 8 yıllık evliliğini bitirdi: Anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık
14:29 Kerem Bürsin cephesi yeni aşk iddialarına cevap verdi: Hayatında kimse yok, yoğun tempoda çalışıyor
14:26 Karedeniz fırtınası rekora koşuyor! Trabzonspor tarihin en erken şampiyonu olabilir
14:13 ABD'ye ait uçak gemisinin satış fiyatı şaşkına çevirdi! 1 dolardan daha az
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
13:55 Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil
13:47 Messi, son transferi için babasını İspanya'ya gönderdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:53:14. #1.12#
SON DAKİKA: Rehabilitasyon merkezinden çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement