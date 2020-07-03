Rehabilite olan hayvanlar, saldırganlık veya korkak davranışlardan kurtuluyor - Son Dakika

Rehabilite olan hayvanlar, saldırganlık veya korkak davranışlardan kurtuluyor

İZMİR'de yaşayan köpek eğitmeni 41 yaşındaki Mustafa Kobaş, davranış bozukluğuna sahip agresif ya da korkak özellikteki köpekleri rehabilite ediyor.

İZMİR'de yaşayan köpek eğitmeni 41 yaşındaki Mustafa Kobaş, davranış bozukluğuna sahip agresif ya da korkak özellikteki köpekleri rehabilite ediyor. Birçok evcil hayvanı rehabilite eden Kobaş, "Birçok köpek sahibi, ufakken yaşadıkları problemleri önemsiz sanıyor. 1.5 yaşından sonra bu problemler ciddileştikten sonra tedavi ettirmek istiyorlar" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kobaş, 15 yıldır köpek eğitmenliği yapıyor. Son 10 yıldır köpeklerin davranış problemleri üzerine çalışmalarını sürdüren Kobaş, can dostlarının yaşadığı agresiflik, korkma ve eşya kemirme gibi problemlerin çözümü için çaba harcıyor. Asosyalleşen köpeklerin psikoloğu olarak sorunlarını gideren Kobaş, şimdiye kadar birçok hayvana yardımcı oldu. Köpeklerin daha çok agresiflik ve korku sorunları yaşadığını belirten Kobaş, rehabilitasyon sürelerinin ise ortalama 3 ay sürdüğünü ifade etti. Günde 15'er dakikalardan 3-4 periyod şeklinde çalışmaların sürdüğünü belirten Mustafa Kobaş, "Rehabilitasyonun ana mantığı şu; Doğruyu ödüllendir, yanlışa kayıtsız kal. Agresiflik gösteren köpeklerde duyarsızlaştırma dediğimiz yöntemi uyguluyoruz. Örneğin sorunlu hayvanımız başka köpeğe agresif davranış sergiliyor. Sorunlu hayvanımıza, öfkelendiği köpeği görünce ödül veriyoruz. Görmeyi ödülle ilişkilendiriyoruz. Böylelikle birbirlerine yanaşacakları zaman aynı ilişkilendirmeyi devam ettirsinler. Aslında agresif davranışta bulunmadan normal yaşantısına devam etsin" diye konuştu.

Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
'YAVRUYKEN MÜDAHALE EDİLMELİ'

Davranışla eğitimi birbirine karıştırmamak gerektiğini belirten Mustafa Kobaş, "Birçok köpek sahibi, ufakken yaşadıkları problemleri önemsiz sanıyor. 1.5 yaşından sonra bu problemler ciddileştikten sonra tedavi ettirmek istiyorlar. Problemi ilk gördükleri an itibariyle eğitime tabi tutup problem oluşmadan eğitime almak en doğrusu" dedi.

Agresif davranış sergileyen 'Pomerian' cinsi 5 yaşındaki 'Budd' adlı köpek ve damızlık kullanıldığı için korkaklaşan aynı cins 'Şila' adlı 18 aylık dişi köpekler, Kobaş'ın rehabilitasyon çalışmaları sonrası sorunlarından kurtuldu. Makine teknikeri Şule Kitonur'un (37) bakımını üstlendiği köpekler, artık daha mutlu ve huzurlu vakit geçiriyor. Şule Kitonur, "Budd'da saldırganlık vardı. Ödüllendirme çalışmasıyla bu sorunu çözdük. Artık evimize misafirler gelince saldırmıyor. Güzel bir şekilde misafirlerimizi karşılıyoruz. Şila ise zor şartlardan kurtarıldı. Sevgiye muhtaçtı. Sevgiyle iyi bir şekilde bakıyorum" dedi.

'ARALARI ÇOK İYİ OLDU'

Kurumsal firmada pazarlama uzmanı Burak Aybarakın (36) ve Burcu Aybarakın (36) çiftinin köpekleri 1.5 yaşındaki Rus finosu 'Fax' ile 'Dauna' cinsi 1 yaşındaki 'Nyx' de rehabilite oldu. Dev cüssesiyle dikkat çeken 'Nyx', aileye sonradan katılan minik 'Fox'ı kabul etmekte zorlandı. Yapılan rehabilitasyon çalışmasıyla artık iki köpek ayrılmaz oldu. Köpeklerin sahibi Burak Aybarakın, "Büyük köpeğimiz 'Nyx', 1 yıldır bizimle. 3 ay önce de küçük köpeğimiz 'Fox'u barınaktan sahiplendik. Fox barınaktan alındığı için belli süre tedirginliği sürüyordu. Korkaklığı çok fazlaydı. İlk etapta birbirine bağlanması çok zordu. Rehabilite programıyla birlikte araları çok iyi oldu. Birbirlerini arar duruma geldiler. İletişimleri çok iyi" ifadelerini kullandı.


Fox, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rehabilite olan hayvanlar, saldırganlık veya korkak davranışlardan kurtuluyor - Son Dakika

Son Dakika

15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor 15:33 Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı 15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 15:07 Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
15:08
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
14:41
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
12:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 15:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rehabilite olan hayvanlar, saldırganlık veya korkak davranışlardan kurtuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]