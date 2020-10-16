"Rehavete Fırsat Vermeyelim" - Son Dakika

"Rehavete Fırsat Vermeyelim"

16.10.2020 13:11

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tedbirler konusunda en ufak bir gevşemenin faturasının ağır olacağına belirterek, "Rehavete fırsat vermeyelim" uyarısında bulundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tedbirler konusunda en ufak bir gevşemenin faturasının ağır olacağına belirterek, "Rehavete fırsat vermeyelim" uyarısında bulundu.

Vali Günaydın ile birlikte Kayseri Valiliği önünde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, koronavirüs ile mücadele vaka sayılarının düşürülmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve tüm Kayseri'nin kurallara uyarak vaka sayılarını düşürme başarısı gösterdiğini hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, "Kayserimizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz, sağlık çalışanlarımızı seviyoruz, emniyetimizi seviyoruz, jandarmamızı, zabıtamızı ve diğer kamu hizmeti veren kardeşlerimizi seviyoruz. Fedakarca hizmet veren bu kardeşlerimizin yükünü artırmamak, onların yükü azaltmak için hassasiyetimizi daha da artırarak, uyarılara uyalım. Maske, mesafe, temizlik kurallarını göz ardı etmeyelim. Rakamları gözlemlediğimde ufak bir ihmal veya önemsememe ile toplu etkinliklerden 3-5 gün sonra vakaların arttığını görüyoruz. Öyleyse rehavete fırsat vermeyelim. İnşallah şehrimizin her zaman olduğu gibi olumlu anılmasını ve bu olumsuzluktan bir an evvel kurtulması için el birliği ile gayret gösterelim" diye konuştu.

Kayseri'de alınan önlemlerin ardından vaka sayılarında düşüş olduğunu ve kurallara uyulduğunu belirten Vali Günaydın ise, "Sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız ile beraber bu denetimleri her hafta yapıyoruz ve bu denetimler sırasında şunu memnuniyetle müşahede ediyoruz ki ve şunu net bir şekilde ifade edeyim ki Kayserili vatandaşlarımız, hemşerilerimiz kurallara uyulması konusunda büyük gayret gösteriyorlar, büyük özen gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, açıklamaların ardından, Hürriyet Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Rehavete Fırsat Vermeyelim
Rehavete Fırsat Vermeyelim
Rehavete Fırsat Vermeyelim
Rehavete Fırsat Vermeyelim
Rehavete Fırsat Vermeyelim

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Rehavete Fırsat Vermeyelim' - Son Dakika

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