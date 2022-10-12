KASTAMONU - Rehber adayları Türkiye'yi geziyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Rehber adayları Türkiye'yi geziyor

12.10.2022 21:08

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından düzenlenen Türkiye Uygulama Gezisi kapsamında bin 500 rehber adayı Türkiye'yi geziyor.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından düzenlenen Türkiye Uygulama Gezisi kapsamında bin 500 rehber adayı Türkiye'yi geziyor.

TÜREB tarafından düzenlenen geziler kapsamında rehber adayı öğrenciler, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde tarihi ve turistik mekanları gezecek.

Geziler kapsamında Kastamonu'ya gelen rehber adaylarına Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, kent hakkında bilgiler verdi.

Profesyonel eğitmen rehber Recep Ahmet, gazetecilere, salgın döneminde birçok çalışmaya ara verildiğini söyledi.

Ahmet, "Pandemi döneminde eğitim gezilerine ara verildiği için büyük bir çoğunluk toplandı ve sayımız çok arttı. TUREB bu sene eğitim gezilerine başlamış oldu. Yaklaşık olarak bin 500 öğrenci 2 bin 500 ören yeri ve müzeleri geziyor. Yaklaşık 29 grup İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara'ya gidecek. Bu organizasyon tahminen kasımın ilk günlerinde bitecek. Ocak ve şubat aylarında ise yapılmayan diğer bölgeler olan Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerine açılacak. Mümkün olduğunca arkadaşlara ekonomik olarak yük getirmeden elimizden gelen en ucuz ekonomik programı uyguladık." diye konuştu.

Haberal da gezinin, rehber adayları için verimli bir çalışma olduğunu söyledi.

Rehberlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Haberal, "Bu arkadaşlar bir yerlerde kokartlı rehber olacaklar ve ülkemizi, Kastamonu'muzu onlar tanıtacaklar. Kastamonu şu anda tarihi günlerinden birini yaşıyor. 10 yıldır yapılmayan konaklama 4 Ekim'den itibaren başladı. Her gün ikişer, üçer otobüs geçiyor buradan. Seneye de devam edecek bu etkinlikler. Şu anda Karadeniz'e geçecek 400, Türkiye genelinde ise bin 500 kokart alacak rehber Türkiye turunda." dedi.

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Kaynak: AA

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