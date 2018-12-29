Son Dakika Haberleri: Rehber: Asus Laptop Modellerine Toplu Bakış

Rehber: Asus Laptop Modellerine Toplu Bakış

31 dakika önce

ASUS dizüstü bilgisayarlarda gördüğünüz GX, G, GL gibi kodları ve 500'lü, 700'lü model isimlerinin anlamlarını açıkladığımız bu videoda şirketin 2018 laptop modellerini de değerlendiriyoruz.

ASUS dizüstü bilgisayarlarda gördüğünüz GX, G, GL gibi kodları ve 500'lü, 700'lü model isimlerinin anlamlarını açıkladığımız bu videoda şirketin 2018 laptop modellerini de değerlendiriyoruz. Hangi model, hangi kullanıcı için tasarlanıyor? Hangi özellikleri barındırıyor? 2019'da neler olacak birlikte bakalım: https://www.technopat.net/2018/12/29/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:43 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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