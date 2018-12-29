Rehber: Asus Laptop Modellerine Toplu Bakış
31 dakika önce
ASUS dizüstü bilgisayarlarda gördüğünüz GX, G, GL gibi kodları ve 500'lü, 700'lü model isimlerinin anlamlarını açıkladığımız bu videoda şirketin 2018 laptop modellerini de değerlendiriyoruz.
ASUS dizüstü bilgisayarlarda gördüğünüz GX, G, GL gibi kodları ve 500'lü, 700'lü model isimlerinin anlamlarını açıkladığımız bu videoda şirketin 2018 laptop modellerini de değerlendiriyoruz. Hangi model, hangi kullanıcı için tasarlanıyor? Hangi özellikleri barındırıyor? 2019'da neler olacak birlikte bakalım: https://www.technopat.net/2018/12/29/...
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:43 Kaynak: Youtube
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