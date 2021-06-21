Üye Girişi
Rehber Dalıcı Sınavı'na Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine - Son Dakika

Rehber Dalıcı Sınavı'na Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine

21.06.2021 15:06
Rehber Dalıcı Sınavı'na Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine, System.String[]

REHBER DALICI SINAVI'NA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNERehber Dalıcı Sınavı 24 Haziran 2021 tarihinde sabah saat 10: 00'da üç ilimizde eş zamanlı olarak yapılacaktır.

REHBER DALICI SINAVI'NA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Rehber Dalıcı Sınavı 24 Haziran 2021 tarihinde sabah saat 10: 00'da üç ilimizde eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Sınavlara katılacak tüm adayların mevcut TSSF Donanımlı Dalış Talimatında belirtilen katılım koşullarına uygunlukları denetlenecektir. Bu değerlendirmeler; başvuru aşamasında, sınav aşamasında, belgeleme aşamasında olabilir. Koşullara uygunluğu bulunmayan veya eksik/yanlış belge ile başvuranların sınavlara girişleri engellenir, sınava girenlerin sonuçları iptal edilir ve sınav katılım bedelleri iade edilmez.

Eğitim günü adayların T. C. sınırları içerisinde geçerli ve resimli kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik göstermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Kesin liste ilan edildikten sonra, sınava katılmayanlara gerekçesine bakılmaksızın başvuru bedelinin yarısı iade edilir.

Sınava sonuçlarının internet sitesinde ilanından sonra 2 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz bedeli 350 TL'dir ve bu bedel ödendikten sonra itiraz yazılı olarak sınav kuruluna iletilir. Adayın itirazı haklı bulunursa ödediği bedel iade edilir.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar:

İSTANBUL ( MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANADOLUHİSARI KAMPÜSÜ )

AHMET EMİRHAN TÜLÜ ARSLAN UZUN ATABERK GÜNEŞ BAHADIR İDİL BEGÜM KARAHAN BURHAN KUTURMAN ÇAĞRI GÜRTEKİN DEMET DENİZ DENİZ AKÇALI DİLAVER ELYAKUBİ DURAKHAN ZEYBEK ECEM ŞAFAK BOZACI EMRE AYDIN ESAMELDİN YUSUF EREN BALABAN FERHAT DRAMALI FIRAT GÖKÇEN FURKAN SÖNMEZ GÜL DEMİRCİ GÜLSÜN MEMİ HAKAN ÖZBELLİ HASAN KÖŞKOĞLU HİKMET İLKER ÇAKIT HÜSEYİN GÜNGÖR İLKER TAN KEMAL GÖKOĞLU KEMAL KORMAZ KEREM KANAN KÜRŞAT TURAN ALPAY KORHAN GÜLER MELİH KAAN KÜÇÜK MELİKCAN YENİŞEN METİN İLERİ MUSTAFA NİHAT CÖMERT MUSTAFA YENİLMEZ OĞUZHAN YAZICI OĞUZHAN ZEYBEK ORKUN KURT ÖMER GEZGİN ÖZGÜR DEMİRTAŞ RIZA DİLEKÇİ RUHİ SİNAN IŞIM SERHAT UÇA TANZER KAY UFUK ALPER ERDOĞDU UMUT GÜNAY ÜMİT ŞEN YAĞIZ YAMAN YAŞAR OZAN ÖZTÜRK YAVUZ SELİM CACEKLİ YUSUF SABİH YÜCETAŞ YÜKSEL KORKMAZER İZMİR ( EGE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

AKINER KAYA ALİ ERKUN TANYAR ALPER AKTEMUR ARZU ARSLAN CAN AKSAKAL CAN ÖZEK COŞAR ÇAR ÇAĞDAŞ SABUR ÇETİN KEDİOĞLU DENİZ ERSİN AVCI EMEL ÖZDAĞ EMİN VURAL ENGİN HINÇER ERHAN ESİRTGENER ERKAN MEHMET UTKU FATİH KÜRŞAT ÇOŞKUN JEHAT ATAN MURAT KABAŞ MUSTAFA BAYKAL MÜGE ÖZTÜRK ÖZKAN ŞENDİL SAVAŞ YİĞİT YETİŞEN UMUT TANRIKULU YAŞAR ERDEM YEŞİM EMİNE AĞAKAY YİĞİT GEZER ZEYNEL BEKTAŞ ZEYNEP GÜLER ANKARA ( GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

AHMET SERKAN ÇELEN ALİ YILDIRIM ALPASLAN BAYIROĞLU ALTAN UZAR DERYA KIZAK DERYA TÜRK DİLRUBA ŞİMŞEK DOĞUKAN BOZALİ ERKAN BALK FAHRİ KAFKAS HAKAN ÇALIŞKAN HAYRETTİN VURKIROĞLU HÜSEYİN TAÇLAN SEVER İHSAN ÖD İSMAİL KÜLGÖMEN MEHMET FATİH DERELİ NİZAM KAYA SAVAŞ TOYATA SELİM SÜALP SÜHA AKMAN ŞÜKRÜ BÜYÜKKESKİNLİ

Rehber Dalıcı Sınavı'na Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine

Spor Bilimleri Fakültesi, Haziran, Zeybek, Savaş, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Rehber Dalıcı Sınavı'na Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

16:00 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor: En az 30 lira olmalı 15:53 Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor: En az 30 lira olmalı Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti 15:46 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti 15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor 15:29 İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? 14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! 14:43 Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi 14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi

Son Dakika Haberleri
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
15:59 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
15:59 Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar
15:45 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti
15:36 Diego Costa, Beşiktaş'a söz verdi! Arap kulübünden gelen astronomik teklifi reddetti
15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum
15:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız
14:56 Erken sevindi, acısı fena çıktı! Kazandığını sanan atlet, hüsrana uğradı
14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
14:49 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor
Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor         
16:01
Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar Gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Atık tesisinde bebek cesedi aradılar         
15:59
Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu Beklenen Türk CS:GO takımı kuruluyor! Woxic, müjdeyi sosyal medyadan duyurdu         
15:49
Kan donduran cinayet! Maaşını istedi diye döve döve öldürdüğü adamı parka atmış Kan donduran cinayet! Maaşını istedi diye döve döve öldürdüğü adamı parka atmış         
15:41
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçim için tahmin yaptı: Yüzde 60'ın üstünde oy alacağız         
15:25
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak         
14:21
Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı         
14:07
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 16:08:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rehber Dalıcı Sınavı'na Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement