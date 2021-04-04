Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk - Son Dakika

Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk

04.04.2021 13:52
Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk, System.String[]

DÜNYANIN en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bugün 16. Kez gerçekleşti.

DÜNYANIN en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bugün 16. Kez gerçekleşti. Kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Koşuya rehber köpeği ile katılan Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tuncer, "Amacımız rehber köpeklerin sayısını arttırmak. 'Biz de varız, hayata katıl' demek için koşuya katıldık" dedi.

İstanbul her sene büyük bir maratona ev sahipliği yapıyor. Yaşlı, genç, kadın, erkek, çocuk başlama düdüğüyle birlikte koşuya başlıyor. Kimi kanser hastalarına yardım için atıyor adımlarını, kimi kız çocukları okusun diye, kimi çevre kirliliğine çözüm bulunsun diye. Onlardan biri de Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Nurdeniz Tuncer. Rehber köpeği 'Kara' ile birlikte Yenikapı'da düzenlenen Yarı Maraton'a katılan Tuncer, 10 kilometre koşusunda 'Kara' ile birlikte madalya almaya hak kazandı. Koşu sonrası DHA'ya konuşan Tuncer, "Engelleri aşmak için, biz de varız demek için katıldık. Madalyamızı aldık, çok mutluyuz" dedi.

"BİZDE VARIZ, HAYATA KATIL' DEMEK İÇİN KOŞUYA KATILDIK"

Tuncer,  "Bugün Rehber Köpekler Derneği adına koştuk. Amacımız '2 Gözüm' projesi kapsamında rehber köpeklerin sayısını arttırmak ve görme engelliler için 'Biz de varız, hayata katıl' mesajını verebilmek. Bunları 2 gözüm olan Kara ile yaptık. İkimiz de 10 kilometreyi tamamladık. Çok keyifli geçti. Madalyalarımızı aldık. İlk defa katılıyoruz. Muhteşemdi. Antrenörüm ve Asiye Hanım ile birlikte koştuk. Hiç anlamadık başladı ve bitti. Buradan Gülhane'nin oraya kadar, Sarayburnu ve oradan geri döndük. İyilik peşinde koştuk. Amacımız farkındalık yaratmak. Hem eğlenmek, hem de destek alabilmek için farkındalığı yaratmak" diye konuştu.

"KARAM BENİM 2 GÖZÜM"4 yıldır rehber köpekle yaşamını sürdüren Nurdeniz Tuncer, "Şu anda Türkiye'de çalışan 6 aktif rehber köpek var. Terapi köpeklerimiz var. Hızla da eğitmenimiz tarafından çalışmalara devam ediliyor. Ben Kara ile 4'üncü yılıma giriyorum. Çok yakın arkadaşız. O benim canım arkadaşım, 2 gözüm. Türkiye'de 2 gözümün sayısını arttırmak istiyoruz. Buradaki mesajımız, 'Engeller olmasın, engellere engel olmayın. Hayata katılın. Birlikteyiz, biz de varız' diyoruz" şeklinde konuştu.

"REHBER KÖPEK SAYISINI ARTTIRACAĞIZ"

Dernek için bağış kampanyası başlatıldığını söyleyen Tuncer, "Koşumuz için 2 hafta önce bağış kampanyası başlatıldı. 54 koşucumuz var. Bugüne kadar toplamda 75 bin lira toplandı. Kampanya 19 Nisan'da bitecek. Her koşucu Rehber Köpekler Derneği'ne gidecek şekilde bağış kampanyası açtı. Tüm bağışçılara teşekkür ediyoruz. Bağışçı Hakları Sözleşmesi'ni imzaladık. Sonuna kadar her bağışın peşindeyiz ve rehber köpek sayısını arttıracağız" dedi.


Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk
Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk
Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk
Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk
Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk
Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk
Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk

İstanbul, Türkiye, Kanser, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rehber köpekler derneği başkanı tuncer: biz de varız hayata katıl demek için koştuk - Son Dakika


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