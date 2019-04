Rehber öğretmenler sempozyumu yapıldı

Rehber öğretmenler sempozyumu yapıldıİSTANBUL, ( DHA ) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Psikoloji Bölümü, Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şişli Rehberlik Araştırma Merkezi'nin iş birliğiyleRehberlik Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumla rehber öğretmenlerin donanımlarına katkı sağlamak için hizmet içi eğitim verildi.İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Cevizlibağ kampüsünde düzenlenen sempozyuma, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi , Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Eracar ve rehber öğretmenleri katıldı. Etkinlikte, rehber öğretmenlerin sanatla,ailelerle nasıl çalışması gerektiği ele alındı.Öğretmenlere, okuldaki problemleri önleyici ve ruh sağlığını koruyucu nitelikte eğitimler verildi. Özellikle farklı gelişen çocuklara farkındalığı artırmak için sempozyum kapsamında kaynaştırma alanında konferanslar yapılarak, atölye çalışmaları düzenlendi.PROF. DR. HACISALİHOĞLU: EĞİTMENİN HEYECANINI YİTİRMEMESİ GEREKİYORSempozyumun açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ortaya çıkacak sonucun çok önemli olduğunu vurgulayarak,"Eğitim dünyası içerisinde üniversitelerin,okulların anahtar kavramı 'heyecan'dır. Eğitenin heyecanını hiç yitirmemesi gerekir. Çünkü heyecanla üretim arasındaki ilişki çok kıymetlidir. Üretim heyecanı ortaya çıkarır, heyecanı canlı tutan da üretimi besler. Dolayısıyla keşfetme, sorun çözme, derde derman olabilmeyi besleyen şey heyecandır. Yeni bir döneme giriyoruz, milli eğitimden çok şey bekliyoruz. Okulların yeniden kimlikleşmesi gerekiyor. Her şey öğrenciler için. Özellikle rehberlik hocalarımızın adı çok kıymetli, rehber olabilmek büyük bir sorumluluk. Onların ruh dünyasına dokunabilmek, bilişsel ve sosyal gelişimlerini izleyebilmek yardımcı olmak son derece önemlidir" dedi.YENTÜR: TEORİ İLE PRATİĞİ BULUŞTURMAK LAZIMÖğretmenlerin okulda dinamik güç olarak birçok şeyi değiştireceğine inandığını belirten Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de, "Biz biliyoruz ki var olmak değişmektir, değişmek olgunlaşmaktır. Olgunlaşmak ise sürekli olarak kendini yenilemektir. Tükenmişlik sendromu kavramı maalesef öğretmenler arasında çok konuşuluyor, biz her dem yeniden doğmadığımız takdirde bu neslin hakkını vermemiş oluruz. Bu sebeple teori ile pratiği her zaman buluşturmak lazım. İstanbul'un böyle bir dinamik yapısı var. Üniversitelerimizle, akademiyle okullarımızın daha çok iç içe olması gerekiyor. Bu düşünceyle sempozyumu gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.PROF. DR. İŞÇİ ÖĞRENCİLERİ EDEBİYATA YÖNLENDİRMEYİ VURGULADISempozyumların yeni iletişim ağlarının kurulması ve var olanların güçlenmesine katkı sunduğunu söyleyenİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi ise, "Öğrencileri edebiyata ve okumaya yönlendirmek sorunları başlamadan çözmenin yollarından birisidir. Çünkü öğrenci edebiyatla çok ses duyar. Kendinin dışında sesleri duyar ve bu kendine dönüşün, anlamanın yolunu açar. O nedenle edebiyat okumak önemlidir. Yazmak da aynı etkiyi gösterir. Bugün sempozyumda sanata, edebiyata ağırlık verilecek, çok güzel düşüncelerin üretileceğine eminim" diye konuştu.DR. ERACAR: 4 YILLIK EĞİTM HİÇBİR ZAMAN ALANDA YETECEK DONANIMI KAZANDIRMAZİYYÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Eracar da, "Rehber öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına dönük olarak bu sempozyumu düzenliyoruz. Öyle bir içerik hazırladık. Rehberlik, psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olan uzmanların hizmet verdiği bir alan. Meslek, ruh sağlığıyla ilgili bir meslek. Diğer insani mesleklerde olduğu gibi üniversitelerdeki 4 yıllık eğitim hiçbir zaman alandaki ihtiyaçlara yetecek kadar donanım kazandırmaz. O yüzden bu mesleklerde yaşam boyu hizmet içi eğitim gereklidir. Sempozyumu, rehber öğretmenlerin donanımlarına katkı sağlamak için düzenledik" dedi.SEMPOZYUMUN KAPSAMIDr. Eracar, "Sempozyum kapsamında, rehber öğretmenin sanatla, ailelerle çalışması,üstün zekalı çocuklara ulaşabilmesi, adli işlerde karşılaşılacak problemlerle baş edebilmesi için 7 tane atölye çalışması düzenledik. Rehber öğretmen farklılıklara duyarlı ve saygılı olmalı çünkü okul kalabalık bir kitle, bu kitlenin içinde çocukların nesneleşmesi ihtimali çok yüksek. Her bir öğrencinin kendi öznel kapasitesini koruyup, geliştirmesine öğretmenin duyarlı ve saygılı olması lazım. Ama bu sadece lafla kazanılan bir şey değil. Bunun için uzun yıllar eğitim almak gerekiyor. Birçok öğrenmen kişisel olarak bu eğitimleri alıyor ama kurumsal olarak da desteklenmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.Sempozyum, açılış konuşmalarının ardından konferans ve atölye çalışmalarıyla devam etti.(Tür: İstanbul)