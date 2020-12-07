Rehberden: "(Kovid-19) Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir"
07.12.2020 14:35
Rehberden: "(Kovid-19) Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir"
Rehberden: "(Kovid-19) Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir"
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rehberden: '(Kovid-19) Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir' - Son Dakika
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