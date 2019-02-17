Son Dakika Haberleri: Rehberliğin Öncülerinden Hasan Tan Anıldı

Rehberliğin Öncülerinden Hasan Tan Anıldı

1 saat önce

Türkiye'de rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının gelişmesine öncülük eden Prof. Dr. Hasan Tan, İstanbul'da düzenlenen programla anıldı.

Rehberliğin Öncülerinden Hasan Tan Anıldı, System.String[]
Türkiye'de rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının gelişmesine öncülük eden Prof. Dr. Hasan Tan, İstanbul'da düzenlenen programla anıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinin okul eğitim programında yer almasında önemli katkıları olan Prof. Dr. Hasan Tan, ölümünün birinci yılında İstanbul'da düzenlenen programla anıldı.

Prof. Dr. Tan'ın Ulus Mezarlığında bulunan kabri başında başlayan anma programı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Yenilevent Anadolu Lisesindeki panelle devam etti.

Panel öncesinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Türk PDR Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, açılış konuşması yaptı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Bilgili, Tan'ın Türkiye ve eğitim için çok önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Büyük isimlerin, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle ve yetiştirdikleri öğrencileriyle yaşamaya devam ettiklerini dile getiren Bilgili, "Rehberlik çalışmalarıyla Türk eğitim sistemine damga vuran Prof. Dr. Hasan Tan'ı da işte böyle bir büyük isim olarak görüyorum. Onun çalışmaları 1950'lerden itibaren ülkemize rehberlik etmiştir. Alanıyla ilgili birçok makalesi hala günceldir. Akademik çalışmalarının yanı sıra, kıymetli bir insan olarak hayatımızda bıraktığı derin izlerle de Prof. Dr. Hasan Tan'ı daima saygıyla hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Betül Aydın'ın yöneticiliğini yaptığı, Prof. Dr. M. Engin Deniz, Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Prof. Dr. Ahmet Şirin ve Prof. Dr. Mustafa Baloğlu'nun katıldığı panelde Hasan Tan'ın hayatı, akademik çalışmaları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanıyla Türk eğitim sistemine katkıları hakkında konuşuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:53 Kaynak: AA

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