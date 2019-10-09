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Rehberlik öğretmeni evinde intihar etti

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eşiyle boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başlayan rehberlik öğretmeni Merve İ. (33), evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Rehberlik öğretmeni evinde intihar etti, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eşiyle boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başlayan rehberlik öğretmeni Merve İ. (33), evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
Sırakapılar Mahallesi 1596 Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede yalnız yaşayan Rehberlik Öğretmeni Merve İ.'den haber alamayan yakınları, adrese geldi. Merve İ.'yi tavana asılı halde bulan yakınları, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Merve İ.'nin yaşamını kaybettiğini belirledi.
Merve İ.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Merve İ.'nin eşiyle boşanmasının ardından psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.


Merkezefendi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:01 Kaynak: DHA
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