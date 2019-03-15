Rehberlik Öğretmenleri "Pdr Günleri"Nde Mesleki Gelişim Kazanıyor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "İstanbul PDR Günleri" düzenlendi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "İstanbul PDR Günleri" düzenlendi.



İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği" protokolü kapsamında, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen "PDR Günleri"nde, alanında uzman akademisyenlerle bir araya gelen psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerine, çocuk eğitimi alanında bilgilendirici seminerler verildi.



İstanbul'da özel ve devlet liselerinde görev yapan psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin katıldığı etkinlikle, üniversite tercihlerinde öğrencilere destek olan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, etkinlikle okullardaki gelişmeye katkı sağlamayı ve öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinde çok yönlü gelişimlerine destek olmayı hedeflediklerini ifade etti.



Rehber öğretmenlerin sistemin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Yazıcı, rehber öğretmenlerin, okulda öğrencilerin çok yönlü olarak tanınması, eğitim öğretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlarda desteklenmesi, öğrencilere mesleki yönlendirme ve rehberlik yapılması gibi çok kritik görevleri olduğunu belirtti.



"Bilgilerini tazeleyebilecekleri ortamlar oluşturuyoruz"

Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde rehber öğretmenlerin görevlerinin tanımlandığına işaret eden Yazıcı, şöyle konuştu:



"Okul rehberlik hizmetleri uygulamalarında da tabii ki öğretmenlerimiz gelişen yeni bilimle ilgili olarak çok yönlü ihtiyaçlar hissediyorlar. Bu sürekli gelişim onlar için elzem aslında. Bu fırsatları da öğretmenlerimizin gelişimi için vesile kılmaya gayret ediyoruz. Özellikle böylesine kritik görevi yürüten rehber öğretmenlerimizin süreçle ilgili olarak yeni bilgileri tazelemelerini ve birlikte tartışabilecekleri, akademisyenlerle birlikte çok yönlü olarak meslekteki gelişmeleri tartışabilecekleri ortamlar oluşturmak istiyoruz."



Levent Yazıcı, bu bağlamda İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğine değinerek, "Kıymetli akademisyenlerimizle rehber öğretmenlerimizi buluşturup, mesleğin gelişimini çok yönlü tartışmak, ihtiyaç duydukları yeni yeterlilikleri de kazanmaları için ortamlar geliştirmeye gayret ediyoruz. PDR alanındaki farklı uygulamaları da öğretmenlerimizin belki aynı zamanda etkileşim içinde birbirinden de öğrenip tartışacakları bir alan oluştu. Umarım çok yönlü katkıları olur." dedi.



Yazıcı, öğretmenlerin kendi mesleğiyle ilgili gelişme kaydetmesinin doğrudan çocuğun gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.



"Azimle yürüyen gençlik, ülkemizin yarınlarının teminatı olacak"

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Arat da, 2 gün sürecek İstanbul PDR Günleri'nde öğrenci ve veli psikolojisi ile iş hayatında başarı üzerine seminerlerin gerçekleştirileceğini söyledi.



Bu seminerlerin, rehber öğretmenlerin çalışmalarına katkı sağlaması temennisinde bulunan Prof. Dr. Arat, şunları kaydetti:



"Psikolojik danışman ve rehber olarak öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri, okul yönetimi, hocaları ve genel olarak toplumda daha sağlıklı yapıcı ilişki kurabilmeleri önemli ölçüde sizlerin eseriniz olacaktır. Yine kendisini yeterince tanıyamadığı için yanlış meslek seçerek, bireysel hayatının yanı sıra iş hayatında da sorunlar yaşama ihtimali olan gençler için sizler, adeta birer pusula görevi görmektesiniz. Sizin rehberliğinizde kendi potansiyelini keşfeden, yeteneklerini geliştiren, hayata anlam ve değer ifade eden hedefler belirleyerek, azimle yürüyen gençlik, ülkemizin yarınlarının da bir teminatı olacaktır. Dolayısıyla sizlerin varlığı yalnızca öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yönetimi için önem taşımamakta, aynı zamanda geleceğin Türkiyesini inşa edecek genç kuşakların yetiştirilmesi için de önem taşımaktadır."



Doç. Dr. Ekin Çoraklı'nın piyano dinletisi sunduğu etkinlikte, Prof. Dr. Oğuz Polat, "Çocuk ve Travma", Prof. Dr. Berat Bırfın Bir "Başarı Yolunda Doğru Adımlar", Prof. Dr. Bengi Semerci "Sorunlu Öğrencilere Yaklaşım ve Rehberliğin İşlevselliği", Prof. Dr. Kerem Doksat "Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Duygudurum Bozuklukları Arasındaki Çizgi", Prof. Dr. Didem Müge Siyez "Okullarda Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımı Kullanımı", Öğretim Üyesi Dr. Oktay Aydın "Zor Veliler ile İlişkileri Yönetme", Öğretim Üyesi Dr. Neslim Doksat da "Lise Dönemi Çocuklarında Sık Karşılaşılan Ruhsal Sorunlar" başlıklı seminer verdi.

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