Rehberlik ve Denetim Başkanı Davulcu, Sakarya'daki spor tesislerini inceledi - Son Dakika
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Rehberlik ve Denetim Başkanı Davulcu, Sakarya'daki spor tesislerini inceledi

24.02.2022 17:29
Rehberlik ve Denetim Başkanı Davulcu, Sakarya'daki spor tesislerini inceledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesisleri gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesisleri gezdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temasları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Davulcu, İl Müdürü Arif Özsoy ile görüştü.

Görüşmenin ardından Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'nu gezen Davulcu, öğrenci ve personelle görüştü, İl Müdürlüğüne bağlı şube, ilçe spor, gençlik merkezleri ve yurt müdürleriyle toplantı yaptı.

Daha sonra Erenler Gençlik Merkezine gelerek faaliyetler ve tesis hakkında bilgi alan Davulcu, "Sosyal Uyum Grubu" resim çalışması atölyesinde yabancı öğrencilerle boyama yaptı.

Yeni Sakarya Stadı'ndaki spor salonlarını, Adapazarı Gençlik Merkezi ve Türkiye'nin "en uzun kapalı atletizm pisti" unvanına sahip pisti de gezen Davulcu, sohbet ettiği sporculara başarı diledi.

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Muhammet Fatih Safitürk, Hasan Davulcu, gençlik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rehberlik ve Denetim Başkanı Davulcu, Sakarya'daki spor tesislerini inceledi - Son Dakika


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