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REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA

11.02.2022 16:50

Bursa'da Yaşar Ç.'nin, rehin aldığı E.M.'nin ağzına silah sokup, kadın elbisesi giydirmesiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, diğer şüphelilerin Bekir T. ve Gökhan Y. olduğunu belirledi.

Bursa'da Yaşar Ç.'nin, rehin aldığı E.M.'nin ağzına silah sokup, kadın elbisesi giydirmesiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, diğer şüphelilerin Bekir T. ve Gökhan Y. olduğunu belirledi. Şüphelilerin ifadelerini alan ekipler, Yaşar Ç., Bekir T. ve Gökhan Y.'nin, E.M. gibi M.Ş.'yi de tabancayla tehdit edip, işkence yaptıklarını belirledi. Ekipler, E.M. ile Yaşar Ç.'nin 'Gamze Ü.' adındaki aynı kızı sevdiğini ve aralarındaki husumetin bu nedenle başladığını saptadı. Harekete geçen ekipler, Bekir T., Gökhan Y. ve Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, öğleden sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA
REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA
REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA

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Polis, Bursa, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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