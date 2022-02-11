Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çete yakalandı - Son Dakika

Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çete yakalandı

BURSA - Bursa'da Yaşar Deniz Çakıcı, Ebubekir T. ve Gökhan Y. eve götürüp rehin aldıkları Mehmet Ş. ve Erhan M.'nin önce ellerini bağlayıp darp etti. Ağızlarına silah namlusu sokarak tehdit ettikten sonra Erhan M.'ye mermi yutturdu. O anları izleyen polis ekipleri 10 dakika içerisinde operasyon düzenleyip şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Bursa'da Yaşar Deniz Çakıcıve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri Erhan M.(26)ve Mehmet Ş.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü. Çakıcı, rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti. Hareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven Yaşar Deniz Çakıcı, Ebubekir T., Gökhan Y., daha sonra Mehmet Ş.'ye silah zoruyla mermi yutturdu. Yaptıkları işkenceleri cep telefonuyla kayda alan gruba Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri izledikten 10 dakika sonra operasyon düzenleyerek Yaşar Deniz Çakıcı'yı ve yanındaki Ebubekir T. ile Gökhan Y.'yi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Deniz Çakıcı ve yanındaki 2 arkadaşı aralarındaki kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan Erhan M.'yi ve Mehmet Ş.'yi zorla eve götürdü. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Deniz Çakıcı ve arkadaşları, Erhan M.'nin ve Mehmet Ş.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Çakıcı ve arkadaşları yere yatırdıkları Erhan M.'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü. Daha sonra Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı Erhan M.'nin ve Mehmet Ş.'nin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Yaşar Deniz Çakıcı tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi Mehmet Ş.'ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Mehmet Ş.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler Erhan M.'ye ve Mehmet Ş.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

Erhan M.'nin arkadaşlarının görüntülü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek 10 dakika içerisinde o eve operasyon düzenledi. Yaşar Mehmet Çakıcı ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Yasin Deniz Çakıc'nın 11 suç kaydı ve 1 aranmasının olduğu, Afyon doğup kısa süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirip Çakıcı yaptığı öğrenildi. Olaya sebep gösterilen Gamze Ü.'nün 4'ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı.

Adrese yapılan operasyonda ise 1 adet tabanca, telsiz, kelepçe ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Öte yandan Erhan M.'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından sağlık raporu düzenlenmek üzere hastaneye sevk edildi. 3'ü erkek 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.