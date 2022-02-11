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Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler - Son Dakika

Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler

11.02.2022 16:54

Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler Bursa'da 3 kişilik grup, aralarında husumet bulunan 2 genci rehin alıp, ağzına silah dayadıktan sonra darp edip, kadın elbisesi giydirdi Gençlerden birine mermi yutturan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı Bursa'da...

Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler

Bursa'da 3 kişilik grup, aralarında husumet bulunan 2 genci rehin alıp, ağzına silah dayadıktan sonra darp edip, kadın elbisesi giydirdi

Gençlerden birine mermi yutturan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da 3 kişilik grup, aralarında husumet bulunan ve eve götürüp rehin aldıkları iki gencin önce ellerini bağlayıp darp etti. Ağızlarına silah namlusu sokarak tehdit ettikten sonra gençlerden birine mermi yutturan şahıslar, o anları da cep telefonuyla anbean kaydettiler. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek 3 zanlıyı da gözaltına aldı.

Bursa'da Y.Ç. ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri E.M. ve bir diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü. Y.Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti. Hareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven grup daha sonra E.M.'ye silah zoruyla mermi yutturdu. Yaptıkları işkenceleri cep telefonuyla kayda alan gruba Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek Y.Ç.'yi ve diğer iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı aralarındaki kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M.'yi ve bir başka genci zorla eve götürdü. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Y.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi ve diğer genci önce tekme ve yumruklarla dövdü. Daha sonra Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ve diğer gencin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Y.Ç. tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi E.M.'ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye ve diğer gence sabaha kadar yapılan işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, bu sabah saatlerinde eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler
Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler
Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Bursa, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydirdiler - Son Dakika


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