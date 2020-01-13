Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı - Son Dakika

Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı

21 dakika önce

Bursa'da bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan kadını yol ortasında başına silah dayayarak rehin aldı.

Bursa'da bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan kadını yol ortasında başına silah dayayarak rehin aldı. Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, emniyet müdür yardımcısının devreye girmesiyle ikna olarak teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan E.Y. ile H.Ç. yolda karşılaştı. Kısa süre tartıştıktan sonra H.Ç. belinden çıkardığı silahı E.Y.'nin başına dayayarak kendisini sokak ortasında rehin aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, uzun soluklu ikna girişimi olay yerine gelen Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat Uğurer ile son buldu. Şüpheli H.Ç. elindeki silahı Uğurer'e teslim ederek polis ekiplerine teslim oldu. O anlar ise kameralara an be an yansıdı. Uzun süre rehine olarak tutulan E.Y, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyete götürülen H.Ç.'nin ise sorgusu sürüyor.

(İHA)

Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı

Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
18:48 Spor servet yardımcı kulüplerin borç sarmalından kurtulması için uefa da istekli - Son Dakika
18:48 Ankara msb: resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı - Son Dakika
18:48 Denizli ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Son Dakika
18:48 Bingöl'de cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
18:46 Rus trollerine karşı Litvanya elfleri - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:52:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]