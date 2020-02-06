Rehin alınan kadının söyledikleri avukatlarını bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Rehin alınan kadının söyledikleri avukatlarını bile şaşkına çevirdi

6 saat önce

Mersin'de geçen eylül ayında evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazına bıçak dayayarak 6 saat rehin alan Ali A., 7. kez hakim karşısına çıktı.

Rehin alınan kadının söyledikleri avukatlarını bile şaşkına çevirdi, System.String[]

Mersin'de geçen eylül ayında evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazına bıçak dayayarak 6 saat rehin alan Ali A., 7. kez hakim karşısına çıktı. Bu süreçte hem kendisinin hem de çocuklarının yorulduğunu söyleyen kadın, "Çocuklarım babalarını özledi. O gün belki kocama üzücü şeyler söylemeseydim bu durum olmayacaktı. Dışarı çıkınca bize zarar vereceğini düşünmüyorum" dedi.

Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 7. duruşmasına tutuklu sanık Ali A., SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmaya ayrıca tanıklar, Nurcan A. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada konuşan Ali A., aleyhine olan tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

"DIŞARI ÇIKINCA BİZE ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Mahkemede konuşan mağdur kadın, söyledikleriyle avukatları dahil herkesi şaşkına çevirdi. Eşiyle artık boşanma kararı aldıklarını vurgulayan Nurcan A., "Artık bir araya gelmemiz mümkün değil. Ben olay günü Ali'ye üzücü şeyler söylemeseydim belki de bu olay olmayacaktı. Artık çıkınca bize bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Bu süreç hem beni hem de çocuklarımı yordu. Ayrıca çocuklarım babalarını özledi. Şikayetçiyim ama karar mahkemenindir" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatları ise aleyhlerine olan tanık ifadelerini kabul etmediklerini, dosyada eksiklik bulunduğunu, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu, delillerin tamamının toplandığını, bu yüzden de tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Mart'a erteledi.

(Koray Ünlü/İHA)

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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